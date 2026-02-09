To περιστατικό με τον ξυλοδαρμό προπονητή σε αγώνα ακαδημιών ανάμεσα στον Απόλλωνα και τον Άρη, σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλάζιων, Φανούριος Κωνσταντίνου, μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM.

«Καταρχάς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το τι γράφουμε στις ανακοινώσεις. Είναι καταδικαστέα η συμπεριφορά του γονέα, όμως δεν είδαμε τον σύνδεσμο προπονητών Κύπρου, να καταδικάζει και τα όσα λέγονται για τον συγκεκριμένο προπονητή από τα άτομα που ήταν εκεί.

Αυτό που λέμε είναι ότι οι συμπεριφορές των προπονητών ειδικά στα grassroots πρέπει να είναι σωστές. Έγινα δέκτης παραπόνων από τους γονείς για το τι έγινε στο γήπεδο από τον προπονητή. Δεν έπρεπε σίγουρα ο γονέας να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο, όμως δεν υπάρχει κανένας γονιός που θα δεχθεί να μειώσει την αξιοπρέπεια του παιδιού του.

Δεν υπάρχει γονιός που ξεκινά να πάρει τον γιο του μπάλα και το βράδυ να είναι υπό σύλληψη. Δεν μπορεί να την πληρώνει μόνο ένας απ’ την στιγμή που ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Το ξεκαθαρίζω δεν μπορεί κανείς να παίρνει τον νόμο στα χέρια του, αλλά κανείς δεν μπορεί να μιλάει στο παιδί του άλλου με όποιο τρόπο θέλει».

