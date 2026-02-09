ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Δεν υπάρχει γονιός που ξεκινά να πάρει τον γιο του μπάλα και το βράδυ να είναι υπό σύλληψη»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Δεν υπάρχει γονιός που ξεκινά να πάρει τον γιο του μπάλα και το βράδυ να είναι υπό σύλληψη»

To περιστατικό με τον ξυλοδαρμό προπονητή σε αγώνα ακαδημιών ανάμεσα στον Απόλλωνα και τον Άρη, σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλάζιων, Φανούριος Κωνσταντίνου, μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM.

«Καταρχάς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το τι γράφουμε στις ανακοινώσεις. Είναι καταδικαστέα η συμπεριφορά του γονέα, όμως δεν είδαμε τον σύνδεσμο προπονητών Κύπρου, να καταδικάζει και τα όσα λέγονται για τον συγκεκριμένο προπονητή από τα άτομα που ήταν εκεί.

Αυτό που λέμε είναι ότι οι συμπεριφορές των προπονητών ειδικά στα grassroots πρέπει να είναι σωστές. Έγινα δέκτης παραπόνων από τους γονείς για το τι έγινε στο γήπεδο από τον προπονητή. Δεν έπρεπε σίγουρα ο γονέας να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο, όμως δεν υπάρχει κανένας γονιός που θα δεχθεί να μειώσει την αξιοπρέπεια του παιδιού του.

Δεν υπάρχει γονιός που ξεκινά να πάρει τον γιο του μπάλα και το βράδυ να είναι υπό σύλληψη. Δεν μπορεί να την πληρώνει μόνο ένας απ’ την στιγμή που ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Το ξεκαθαρίζω δεν μπορεί κανείς να παίρνει τον νόμο στα χέρια του, αλλά κανείς δεν μπορεί να μιλάει στο παιδί του άλλου με όποιο τρόπο θέλει».

Διαβάστε επίσης

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Την ανανέωση και επέκταση του #TowardsLA για το 2026 ανακοίνωσε ο Παύλος Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Το δράμα του Ντέλε Άλι: «Παίζει τζόγο όλη νύχτα στο καζίνο, δεν μιλάει σε κανέναν και είναι δυστυχισμένος»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκουαρντιόλα: «Ολα μπορούν να γίνουν στην Premier League»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το -2 του Καρσέδο με παιχνίδι λιγότερο, έγινε... αντίο για τον τίτλο από τον Θελάδες

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ολυμπιακός: Τελικά, τι πάει τόσο στραβά στα ντέρμπι φέτος;

Ελλάδα

|

Category image

Mπλα, μπλα και… μπαμ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Aς είναι καλά o Σεμέδο - Η απίστευτη έμπνευση στο ημίχρονο που έφερε 600 ευρώ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Δεν υπάρχει γονιός που ξεκινά να πάρει τον γιο του μπάλα και το βράδυ να είναι υπό σύλληψη»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε Άρης-Ανόρθωση, ΕΝΥ-ΑΕΛ & Αραδίππου-Ακρίτας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έσπασε το δικό του ρεκόρ και συνεχίζει ο Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πόσο πίσω πάει το σερί του Απόλλωνα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πρόταση των Λος Αντζελες Γκάλαξι στον Κασεμίρο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άφησαν μόνη την ιστορική Ένωση Νέων Παραλιμνίου

Απόψεις

|

Category image

Λιούις Χάμιλτον και Κιμ Καρντάσιαν μαζί στο Super Bowl 2026

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παρατράβηξε το κακό, δεν πάει άλλο...

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη