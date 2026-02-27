Γίνεται επίτιμος δημότης Θεσσαλονίκης ο Ιβάν Σαββίδης - Μαζί του και ο Νίκος Χριστοδουλίδης!

Ο Ιβάν Σαββίδης που έχει καταφέρει να «μεγαλώσει» φοβερά τον ΠΑΟΚ στη θητεία του στην ιδιοκτησία του κλαμπ, αναμένεται να λάβει την τιμητικότατη διάκριση του επίτιμου δημότη Θεσσαλονίκης.

Αυτό έρχεται ως αποτέλεσμα της επιχειρηματικής και κοινωνικής του προσφοράς στην πόλη.

Επίτιμοι δημότες θ’ ανακηρυχθούν επίσης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο επιχειρηματίας, Σταύρος Ανδρεάδης, ο διευθύνοντας σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρά και το ίδρυμα Παπαγεωργίου.

Πηγή: sport-fm.gr