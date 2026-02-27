Ομόνοια - Απόλλων το 25ο φετινό
Ο 33χρονος Νταμιάν Σίλβερστρακ ορίστηκε να διευθύνει το σπουδαίο ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής ανάμεσα στην Ομόνοια και τον Απόλλωνα.
Ο Πολωνός διαιτητής θα βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο για το 25ο του φετινό παιχνίδι.
Συγκεκριμένα, σφύριξε σε 14 παιχνίδια της Ekstraklasa, 3 στο Champions League, 3 στο Europa και 2 στο Conference.
Επίσης είχε οριστεί σε ένα παιχνίδι κυπέλλου Πολωνίας και σε ένα για την Betclic 1 League.
Σε 24 συνολικά ματς φέτος έχει δείξει 124 κίτρινες και δύο κόκκινες. Έχει επίσης δείξει την άσπρη βούλα 10 φορές.