Ομόνοια - Απόλλων το 25ο φετινό

Ο Πολωνός διαιτητής θα βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο για το 25ο του φετινό παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, σφύριξε σε 14 παιχνίδια της Ekstraklasa, 3 στο Champions League, 3 στο Europa και 2 στο Conference.

Επίσης είχε οριστεί σε ένα παιχνίδι κυπέλλου Πολωνίας και σε ένα για την Betclic 1 League.

Σε 24 συνολικά ματς φέτος έχει δείξει 124 κίτρινες και δύο κόκκινες. Έχει επίσης δείξει την άσπρη βούλα 10 φορές.