Ομόνοια - Απόλλων το 25ο φετινό

Ο 33χρονος Νταμιάν Σίλβερστρακ ορίστηκε να διευθύνει το σπουδαίο ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής ανάμεσα στην Ομόνοια και τον Απόλλωνα.

Ο Πολωνός διαιτητής θα βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο για το 25ο του φετινό παιχνίδι. 

Συγκεκριμένα, σφύριξε σε 14 παιχνίδια της Ekstraklasa, 3 στο Champions League, 3 στο Europa και 2 στο Conference. 

Επίσης είχε οριστεί σε ένα παιχνίδι κυπέλλου Πολωνίας και σε ένα για την Betclic 1 League.

Σε 24 συνολικά ματς φέτος έχει δείξει 124 κίτρινες και δύο κόκκινες. Έχει επίσης δείξει την άσπρη βούλα 10 φορές. 

Διαβαστε ακομη