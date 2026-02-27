Τριπλός στόχος για τον ΑΠΟΕΛ στη Λεμεσό

Μπορεί ο ΑΠΟΕΛ να έχει μείνει μακριά από τους αρχικούς του στόχους και να μην εξασφάλισε καν ακόμη θέση στην εξάδα, όμως η τελευταία νίκη επί της Ομόνοιας σε συνδυασμό με άλλα αποτελέσματα έχουν αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα.

Παρά το ότι, όπως εξελίσσεται η χρονιά, ο μεγάλος στόχος των γαλαζοκιτρίνων είναι η κατάκτηση του κυπέλλου, η ομάδα δίνει ιδιαίτερο βάρος και στο πρωτάθλημα. Με αυτό το σκεπτικό, ο ΑΠΟΕΛ βλέπει με απόλυτη σοβαρότητα τον αγώνα με αντίπαλο την ΑΕΛ στο «Αλφαμέγα» (28/02, 17:00) για την 24η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan. Για τους γαλαζοκίτρινους, η νίκη είναι απαραίτητη για τρεις λόγους:

Βαθμολογικός στόχος

Με νίκη ο ΑΠΟΕΛ θα εξασφαλίσει μαθηματικά θέση στην εξάδα, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για να διεκδικήσει ακόμη και την τρίτη θέση και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η απόσταση από την τρίτη ΑΕΚ είναι αυτή τη στιγμή στους εφτά βαθμούς και η ομάδα δεν πρόκειται να εγκαταλείψει αυτόν τον στόχο.

Γόητρο

Το γόητρο αποτελεί επιπλέον κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές ώστε να εξασφαλίσουν τη νίκη και να κλειδώσουν θέση στο πρώτο γκρουπ. Κανείς στον Αρχάγγελο και ανάμεσα στους χιλιάδες φίλους της ομάδας δεν θέλει να δει την ομάδα του να συμμετάσχει στο δεύτερο γκρουπ.

Ρυθμός και ένταση

Δεδομένου ότι ο ΑΠΟΕΛ στοχεύει στην κατάκτηση του κυπέλλου, είναι κρίσιμο να διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς και αγωνιστική ένταση για τους αγώνες της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης. Οι αναμετρήσεις απέναντι σε ομάδες του πρώτου γκρουπ έχουν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και διατηρούν την ομάδα σε εγρήγορση.