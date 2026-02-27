Νορβηγία: Στα «δίχτυα» της αστυνομίας επτά παίκτες για χειραγώγηση αγώνων

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Νορβηγία, οι συλλήψεις έγιναν την Τετάρτη (25/2), με τις Αρχές να ερευνούν κύκλωμα που φέρεται να επηρέαζε αποτελέσματα αγώνων.

Κάποιοι από τους εμπλεκόμενους παίζουν ακόμη και σε ομάδες της πρώτης κατηγορίας, κάτι που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Σαντ Ιγκμπάλ, ανέφερε πως η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, ωστόσο έχει χαρακτηριστεί ως υπόθεση υψηλής προτεραιότητας. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί έφοδοι σε κατοικίες και έχουν κατασχεθεί ηλεκτρονικά δεδομένα που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η υπόθεση ενδέχεται να έχει ευρύτερες προεκτάσεις για το ποδόσφαιρο στη σκανδιναβική χώρα.

