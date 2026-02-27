ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι πιθανότητες για πρόκριση και την κατάκτηση του τροπαίου από τον υπερυπολογιστή της Opta

Οι πιθανότητες για πρόκριση και την κατάκτηση του τροπαίου από τον υπερυπολογιστή της Opta

Λίγες μόλις ώρες μετά την κλήρωση στους «16» του Champions League, ο υπερυπολογιστής της βρετανικής εταιρείας αναλύσεων Opta, παρουσίασε τα ποσοστά πρόκρισης και ενημερωμένες τις πιθανότητες για την κατάκτηση του τροπαίου στη Βουδαπέστη.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μόνο 35,65% πιθανότητες να προκριθεί εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι, σε σύγκριση με 64,35% της ομάδας του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι ελαφρώς φαβορί εναντίον της Τότεναμ με 53,71% πιθανότητες να προκριθεί , ενώ το ίδιο ισχύει και για την Μπαρτσελόνα εναντίον της Νιούκαστλ,  με 55,34% πιθανότητες.

Στους υπόλοιπους αγώνες ισοβαθμίας, ο υπερυπολογιστής «ευνοεί» την Άρσεναλ, με 85,85% πιθανότητα έναντι της Λεβερκούζεν. την Μπάγερν Μονάχου, με 76,83% πιθανότητα έναντι της Αταλάντα. 

Η Λίβερπουλ, με πιθανότητες 82,33% έναντι της Γαλατασαράι, η Τσέλσι, με 53,34% έναντι της πρωταθλήτριας Παρί Σεν Ζερμέν, και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με 63,98% έναντι της Μπόντο/Γκλιμτ

Σχετικά με την κατάκτηση του τροπαίου η Άρσεναλ προηγείται με 29,56%. Ακολουθούν: Μπάγερν (14,28%), Λίβερπουλ (12,83%), Μάντσεστερ Σίτι (10,79%), Μπαρτσελόνα (7,72%), Τσέλσι (6,86%), Νιούκαστλ (4,66%), Παρί Σεν Ζερμέν (4,64%), Ρεάλ Μαδρίτης (2,78%), Σπόρτινγκ Σισαβόνας (3,73%), Ατλετικο Μαδρίτης (2%), Τότεναμ (1,22%), Αταλάντα (1,06%), Λεβερκούζεν (0,47%), Μπόντο (0,39%) και Γαλατασαράι (0,17%).

 



