Οι πιθανότητες για πρόκριση και την κατάκτηση του τροπαίου από τον υπερυπολογιστή της Opta

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μόνο 35,65% πιθανότητες να προκριθεί εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι, σε σύγκριση με 64,35% της ομάδας του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι ελαφρώς φαβορί εναντίον της Τότεναμ με 53,71% πιθανότητες να προκριθεί , ενώ το ίδιο ισχύει και για την Μπαρτσελόνα εναντίον της Νιούκαστλ, με 55,34% πιθανότητες.

Στους υπόλοιπους αγώνες ισοβαθμίας, ο υπερυπολογιστής «ευνοεί» την Άρσεναλ, με 85,85% πιθανότητα έναντι της Λεβερκούζεν. την Μπάγερν Μονάχου, με 76,83% πιθανότητα έναντι της Αταλάντα.

Η Λίβερπουλ, με πιθανότητες 82,33% έναντι της Γαλατασαράι, η Τσέλσι, με 53,34% έναντι της πρωταθλήτριας Παρί Σεν Ζερμέν, και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με 63,98% έναντι της Μπόντο/Γκλιμτ

Σχετικά με την κατάκτηση του τροπαίου η Άρσεναλ προηγείται με 29,56%. Ακολουθούν: Μπάγερν (14,28%), Λίβερπουλ (12,83%), Μάντσεστερ Σίτι (10,79%), Μπαρτσελόνα (7,72%), Τσέλσι (6,86%), Νιούκαστλ (4,66%), Παρί Σεν Ζερμέν (4,64%), Ρεάλ Μαδρίτης (2,78%), Σπόρτινγκ Σισαβόνας (3,73%), Ατλετικο Μαδρίτης (2%), Τότεναμ (1,22%), Αταλάντα (1,06%), Λεβερκούζεν (0,47%), Μπόντο (0,39%) και Γαλατασαράι (0,17%).