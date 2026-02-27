ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κωνσταντίνου: «Άγχος και πίεση έχει μόνο η Ομόνοια»

Ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 και την εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι» ενόψει του ντέρμπι με την Ομόνοια στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής...

Διαβάστε όσα είπε ο Φανούριος Κωνσταντίνου: 

Για τον αγώνα με Ομόνοια: «Πολύ δύσκολο παιχνίδι, παρά τα αποτέλεσμα της Ομόνοιας το τελευταίο διάστημα δεν παρασυρόμαστε. Είδαμε και χθες στο πρώτο μέρος κόντρα στην Ριέκα την ποιότητας της Ομονοίας. Είναι ένα παιχνίδι τριπλής παραλλαγής. Ο πρώτος λόγος στην Ομόνοια λόγω έδρας, εμείς δεν θα έχουμε οπαδούς.

Από το πρώτο σφύριγμα στης αναμέτρησης τα πάντα αξιολογούνται. Δεν σκεφτόμαστε την διαφορά που θα δημιουργηθεί σε περίπτωση νίκης θα υπάρχουν και αλλά δύσκολα παιχνίδια. Όμως αν έρθει το τρίποντο θα υπάρχουν ρεαλιστικές ελπίδες για τον τίτλο. Πρώτος στόχος για την ομάδα είναι το ευρωπαϊκό εισιτήριο».

Για το σερί της ομάδας: «Υπάρχει δυναμική και αυτοπεποίθηση, δεν έχουμε άγχος και πίεση που έχει η Ομόνοια. Πριν τέσσερις εβδομάδες σκεφτόμαστε για την 3η θέση, μετά την 2η. Δεν είναι σοβαρό να διαφοροποιείς τους στόχους σου. Σε περίπτωση ήττας θα πάμε στο -9».

Για την αυτοπεποίθηση του κόσμου: «Είναι ένα γεγονός που γνωρίζουμε, προετοιμαζόμαστε με αυτό το πρίσμα. Δεν μπορεί μια σοβαρή ομάδα να κινείται με τα συναισθήματα των οπαδών. Θα πρέπει να υπάρχει η λογική και να βλέπεις τα δεδομένα της στιγμής. Τα δεδομένα είναι εκεί, είναι στο + 6 η Ομόνοια και πάμε να την αντιμετωπίσουμε στην έδρα της. Αν θα διαφοροποιήσουμε τα δεδομένα θα δείξει την Δευτέρα».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Μάρκοβιτς, Ντιουντού και Βούρος είναι αμφίβολοι. Περισσότερες πιθανότητες να προλάβει έχει ο Βούρος. Ο Λιούπιτς επιστρέφει. Έχουμε ακόμα δυο προπονήσεις».

Για τις ανανεώσεις: «Όλες οι ομάδες έχουν αυτά τα ζητήματα, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Το χειρίζεται ο κ. Κίρζης με τον Μάκης Παπαϊωάννου».

Για τους ξένους διαιτητές: «Διαγράφεσαι κάθε ίχνος προκατάληψη από τις δυο πλευρές. Θα πάρουν οι ομάδες ότι δώσουν. Οι προκατάληψη προκαλεί πολλές παρενέργειες».

