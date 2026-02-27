ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Από την Ευρώπη… στο «πρέπει» του πρωταθλήματος

Από την Ευρώπη… στο «πρέπει» του πρωταθλήματος

Στο αεροδρόμιο Λάρνακας προσγειώθηκε η αποστολή της Ομόνοιας.

Στην Κύπρο βρίσκεται από το βράδυ της Παρασκευής (27/02/2026) η αποστολή της Ομόνοιας. Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν το ευρωπαϊκό τους φετινό ταξίδι με τελευταίο σταθμό την Κροατία και πλέον θα δώσουν όλες τους τις δυνάμεις για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Χρόνος για ξεκούραση δεν υπάρχει αφού την ερχόμενη Δευτέρα η Ομόνοια θα φιλοξενήσει τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ (19:00), για την 24η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο.

Στις δύο προπονήσεις που απομένουν ο Χένινγκ Μπεργκ θα δει σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές του και αναλόγως θα καταστρώσει το πλάνο του για τον σημαντικό αγώνα.

Διαβαστε ακομη