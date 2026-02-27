Οι ώρες των αγώνων της ΑΕΚ με την Τσέλιε στο Conference League

Γνωστές έγιναν οι ημερομηνίες και οι ώρες των αναμετρήσεων της ΑΕΚ με την Τσέλιε για τη φάση των «16» του UEFA Conference League.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 στη Σλοβενία, με ώρα έναρξης τις 22:00. Η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα, την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, στην Allwyn Arena, με σέντρα στις 19:45.

Σε περίπτωση πρόκρισης, η ΑΕΚ θα συνεχίσει στα προημιτελικά, τα οποία είναι προγραμματισμένα για τις 9 και 16 Απριλίου 2026. Η UEFA θα ανακοινώσει το ακριβές πρόγραμμα των προημιτελικών και των ημιτελικών στις 20 Μαρτίου, μετά την ολοκλήρωση των επαναληπτικών της φάσης των «16».

Μάλιστα, από τη διοργανώτρια αρχή σημειώνεται πως ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στις ώρες των ενδεχόμενων εντός έδρας αγώνων της ΑΕΚ σε προημιτελικά ή ημιτελικά.