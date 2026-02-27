ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι ώρες των αγώνων της ΑΕΚ με την Τσέλιε στο Conference League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι ώρες των αγώνων της ΑΕΚ με την Τσέλιε στο Conference League

Η UEFA ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα των «16» του Conference League, με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει την Τσέλιε στις 12 Μαρτίου στη Σλοβενία και στις 19 Μαρτίου στην OPAP Arena.

Γνωστές έγιναν οι ημερομηνίες και οι ώρες των αναμετρήσεων της ΑΕΚ με την Τσέλιε για τη φάση των «16» του UEFA Conference League.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 στη Σλοβενία, με ώρα έναρξης τις 22:00. Η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα, την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, στην Allwyn Arena, με σέντρα στις 19:45.

Σε περίπτωση πρόκρισης, η ΑΕΚ θα συνεχίσει στα προημιτελικά, τα οποία είναι προγραμματισμένα για τις 9 και 16 Απριλίου 2026. Η UEFA θα ανακοινώσει το ακριβές πρόγραμμα των προημιτελικών και των ημιτελικών στις 20 Μαρτίου, μετά την ολοκλήρωση των επαναληπτικών της φάσης των «16».

Μάλιστα, από τη διοργανώτρια αρχή σημειώνεται πως ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στις ώρες των ενδεχόμενων εντός έδρας αγώνων της ΑΕΚ σε προημιτελικά ή ημιτελικά.

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γίνεται επίτιμος δημότης Θεσσαλονίκης ο Ιβάν Σαββίδης - Μαζί του και ο Νίκος Χριστοδουλίδης!

Ελλάδα

|

Category image

Τριπλός στόχος για τον ΑΠΟΕΛ στη Λεμεσό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δεν θέλει με τίποτα να μπει στη «μέγκενη» ο Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ταμπόρδα ή Μπόρχα Ιγκλέσιας; Το δίλημμα της UEFA για την καλύτερη ασίστ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από την Ευρώπη… στο «πρέπει» του πρωταθλήματος

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τεττέη: Το one man show του πράσινου τανκ στο Πλζεν

Ελλάδα

|

Category image

Οι ώρες των αγώνων της ΑΕΚ με την Τσέλιε στο Conference League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι ώρες των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού με την Μπέτις για τους «16» του Europa League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι ώρες των αγώνων με την Κρίσταλ Πάλας

ΑΕΚ

|

Category image

Ουζόχο: Μπορεί να… μπει στα γάντια του Φαμπιάνο;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έδεσε τον Πραντίγια μέχρι το καλοκαίρι του 2028 η Βαλένθια

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έτοιμο το πλάνο του Μαρτίνς - Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία

ΑΕΛ

|

Category image

Το ξέρει από πρώτο χέρι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πότε παίζουν Σίτι - Ρεάλ και πώς διαμορφώθηκε το πρόγραμμα των «16» του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Υπόκλιση στον τεράστιο Κεσίδη!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη