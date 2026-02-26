ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φουλ ξένοι στις μάχες Λευκωσίας - Λεμεσού - Οι ορισμοί 24ης αγωνιστικής

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Φουλ ξένοι στις μάχες Λευκωσίας - Λεμεσού - Οι ορισμοί 24ης αγωνιστικής

Κάθοδος ξένων διαιτητών στο γήπεδο σε δύο παιχνίδια.

Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητές των αγώνων της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan, οι οποίοι θα διεξαχθούν στις 28 Φεβρουαρίου, 1η και 2 Μαρτίου.

Στα δύο ντέρμπι ανάμεσα σε ομάδες Λευκωσίας-Λεμεσού, αυτό της ΑΕΛ με τον ΑΠΟΕΛ και της Ομόνοιας με τον Απόλλωνα, θα υπάρχει ξένος ρεφ τόσο στο γήπεδο όσο και στο VAR ενώ ξένος βαρίστας θα υπάρχει και στη σημαντική αναμέτρηση στη Λεμεσό ανάμεσα σε Άρη και Πάφο.

Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου

16:00 Εθνικός Άχνας – Ομόνοια Αραδίππου

Στάδιο: Δασάκι

Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης

17:00 ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας

Στάδιο: Αλφαμέγα

Διαιτητής: Azevedo Malheiro Helder Miguel

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Domingues Da Silva Narciso Andre Filipe

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

18:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Ε.Ν. Παραλιμνίου

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης

VAR: Φελλάς Κωνσταντίνος

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη

Κυριακή, 1η Μαρτίου

16:00 Ακρίτας Χλώρακας – Freedom24 Krasava ΕΝΥ

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας

17:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ολυμπιακός Λευκωσίας

Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα

Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Ιακώβου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας

19:00 Άρης Λεμεσού – Πάφος F.C.

Στάδιο: Αλφαμέγα

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

 

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Domingues Da Silva Narciso Andre Filipe

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης

Δευτέρα, 2 Μαρτίου

19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Απόλλων Λεμεσού

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Damian Robert Sylwestrzak

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Kornel Krzysztof Paszkiewicz

AVAR: Κώστα Ροβέρτος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΠΟΛΛΩΝΑΕΛΑΡΗΣΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΑΕΚΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πλήγμα με Ντε Γιονγκ στην Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν περνάει απαρατήρητος ο Γιούσης

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

«Φλερτάρει» με την έξοδο από την Τσέλσι ο Γκαρνάτσο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχει χάσει τον τρόπο των... επιτυχιών ο Μουρίνιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πρασινίζει η πλατεία της Ριέκα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σωματείο ΑΠΟΕΛ: Ενημέρωση για την έκτακτη γενική συνέλευση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Φουλ ξένοι στις μάχες Λευκωσίας - Λεμεσού - Οι ορισμοί 24ης αγωνιστικής

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Πώς η Μπόντο Γκλιμτ μετέτρεψε την πτώση σε αυτοκρατορία!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν είναι ώρα για επίρριψη ευθυνών στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Ρένος Δημητριάδης: «Νέα διοργάνωση, νέες προκλήσεις»

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Sold out και με Παρί το Telekom Center Athens

EUROLEAGUE

|

Category image

Χρυσάφι στα ταμεία του Βόλου, πάνω από μισό εκατ. στο παιχνίδι με την ΑΕΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Πέντε στα 11 είναι βαρύ για τον Θελάδες

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΑΕΚ: Πού εκτίει την ποινή καρτών ο Μαρίν

Ελλάδα

|

Category image

Επιστρέφει ως… επενδυτής στην Ισπανία ο Κριστιάνο – Αγοράζει το 25% της Αλμερία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη