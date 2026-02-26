Φουλ ξένοι στις μάχες Λευκωσίας - Λεμεσού - Οι ορισμοί 24ης αγωνιστικής

Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητές των αγώνων της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan, οι οποίοι θα διεξαχθούν στις 28 Φεβρουαρίου, 1η και 2 Μαρτίου.

Στα δύο ντέρμπι ανάμεσα σε ομάδες Λευκωσίας-Λεμεσού, αυτό της ΑΕΛ με τον ΑΠΟΕΛ και της Ομόνοιας με τον Απόλλωνα, θα υπάρχει ξένος ρεφ τόσο στο γήπεδο όσο και στο VAR ενώ ξένος βαρίστας θα υπάρχει και στη σημαντική αναμέτρηση στη Λεμεσό ανάμεσα σε Άρη και Πάφο.

Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου

16:00 Εθνικός Άχνας – Ομόνοια Αραδίππου

Στάδιο: Δασάκι

Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης

17:00 ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας

Στάδιο: Αλφαμέγα

Διαιτητής: Azevedo Malheiro Helder Miguel

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Domingues Da Silva Narciso Andre Filipe

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

18:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Ε.Ν. Παραλιμνίου

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης

VAR: Φελλάς Κωνσταντίνος

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη

Κυριακή, 1η Μαρτίου

16:00 Ακρίτας Χλώρακας – Freedom24 Krasava ΕΝΥ

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας

17:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ολυμπιακός Λευκωσίας

Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα

Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Ιακώβου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας

19:00 Άρης Λεμεσού – Πάφος F.C.

Στάδιο: Αλφαμέγα

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Domingues Da Silva Narciso Andre Filipe

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης

Δευτέρα, 2 Μαρτίου

19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Απόλλων Λεμεσού

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Damian Robert Sylwestrzak

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Kornel Krzysztof Paszkiewicz

AVAR: Κώστα Ροβέρτος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας