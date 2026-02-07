Kαταγγελία από τον Άρη για άγριο ξυλοδαρμό από πατέρα αντίπαλης ομάδας, σε αγώνα των Κ12!

Mε τίτλο στην ανακοίνωσή του, το αυτονόητο, ότι «Η βία δεν έχει θέση στον αθλητισμό» από τον Άρη καταγγέλλουν άγριο ξυλοδαρμό σε βάρος προπονητής της ομάδας Κ12 της ομάδας της Λεμεσού.

Η ανακοίνωση:

«Η οικογένεια του Άρη Λεμεσού εκφράζει τον αποτροπιασμό της για το σοκαριστικό περιστατικό που συνέβη σήμερα, με τον άγριο ξυλοδαρμό από πατέρα ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδας, που υπέστη ο προπονητής Tornike Aphtsiauri της ομάδας Κ12 του Άρη. σε αγώνα του αναπτυξιακού πρωταθλήματος και είχε ως αποτέλεσμα τη διακομιδή του στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Ο Άρης Λεμεσού επιθυμεί να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα ότι η βία δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή σε καμία μορφή της. Ως εκ τούτου είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσουμε ότι το ποδόσφαιρο παραμένει ένα άθλημα ευγενούς άμιλλας και ότι η βία δεν έχει κανένα χώρο σε αυτό.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ενημερώνουμε ότι θα προχωρήσουμε σε καταγγελία του υπόπτου στην αστυνομία και θα προβούμε σε όλες τις νομικές ενέργειες για την παραδειγματική τιμωρία του υπόπτου.

Ταυτόχρονα, καλούμε την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να επιληφθεί του περιστατικού στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει ότι δε θα γίνουμε μάρτυρες παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, διασφαλίζοντας την σωματική ακεραιότητα των επαγγελματιών του χώρου και διαφυλάσσοντας την αγνή αγάπη των παιδιών για το άθλημα».