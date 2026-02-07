ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Kαταγγελία από τον Άρη για άγριο ξυλοδαρμό από πατέρα αντίπαλης ομάδας, σε αγώνα των Κ12!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Kαταγγελία από τον Άρη για άγριο ξυλοδαρμό από πατέρα αντίπαλης ομάδας, σε αγώνα των Κ12!

Mε τίτλο στην ανακοίνωσή του, το αυτονόητο, ότι «Η βία δεν έχει θέση στον αθλητισμό» από τον Άρη καταγγέλλουν άγριο ξυλοδαρμό σε βάρος προπονητής της ομάδας Κ12 της ομάδας της Λεμεσού.

Η ανακοίνωση:

«Η οικογένεια του Άρη Λεμεσού εκφράζει τον αποτροπιασμό της για το σοκαριστικό περιστατικό που συνέβη σήμερα, με τον άγριο ξυλοδαρμό από πατέρα ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδας, που υπέστη ο προπονητής Tornike Aphtsiauri της ομάδας Κ12 του Άρη. σε αγώνα του αναπτυξιακού πρωταθλήματος και είχε ως αποτέλεσμα τη διακομιδή του στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Ο Άρης Λεμεσού επιθυμεί να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα ότι η βία δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή σε καμία μορφή της. Ως εκ τούτου είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσουμε ότι το ποδόσφαιρο παραμένει ένα άθλημα ευγενούς άμιλλας και ότι η βία δεν έχει κανένα χώρο σε αυτό.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ενημερώνουμε ότι θα προχωρήσουμε σε καταγγελία του υπόπτου στην αστυνομία και θα προβούμε σε όλες τις νομικές ενέργειες για την παραδειγματική τιμωρία του υπόπτου.

Ταυτόχρονα, καλούμε την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να επιληφθεί του περιστατικού στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει ότι δε θα γίνουμε μάρτυρες παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, διασφαλίζοντας την σωματική ακεραιότητα των επαγγελματιών του χώρου και διαφυλάσσοντας την αγνή αγάπη των παιδιών για το άθλημα».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι ανακοινώσεις ΚΟΠ και Σύνδεσμου Προπονητών για το περιστατικό βίας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με το... ραβδί για να ξορκίσει κατάρα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Kαταγγελία από τον Άρη για άγριο ξυλοδαρμό από πατέρα αντίπαλης ομάδας, σε αγώνα των Κ12!

ΑΡΗΣ

|

Category image

BINTEO: Επευφημίες για τον Γιάννη μετά την trade deadline

NBA

|

Category image

Tο CIES συμπεριέλαβε τους Καρέτσα και Μουζακίτη στους κορυφαίους μέσους Κ20

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με φόρα πάει στον... μονόδρομο

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

SuperLeague: Σημαντικά παιχνίδια για όγδοη θέση και παραμονή

Ελλάδα

|

Category image

Παίζει με Εθνικό... σκέφτεται ΑΠΟΕΛ!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Από το Παρίσι ξεκινάει η αγωνιστική χρονιά για τον Τζουντόκα Πέτρο Χριστοδουλίδη

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Υποψηφιότητα Πίτερ Ολαγίνκα... των 3,5 εκατομμυρίων για τον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η FIFA ήρε την απαγόρευση μεταγραφών στην Μποταφόγκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόβλημα με Ροντρίγκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Άρης ψάχνει ηγέτη, ο Κάστανος έχει δουλειά

ΑΡΗΣ

|

Category image

Κυπριακό ποδόσφαιρο: Τελικά, ο στάβλος του Αυγεία δεν καθάρισε

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χιμένεθ: «Θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες μέχρι το τέλος - Μυαλό, καρδιά και ένταση με τον ΠΑΟΚ»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη