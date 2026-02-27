ΒΙΝΤΕΟ: Ταμπόρδα ή Μπόρχα Ιγκλέσιας; Το δίλημμα της UEFA για την καλύτερη ασίστ

Σε… debate έβαλε τους φίλους του ποδοσφαίρου ο επίσημος λογαριασμός του Europa League στο X, ζητώντας από το κοινό να ψηφίσει την καλύτερη ασίστ των επαναληπτικών των playoffs, ψηφοφορία με έντονο το ελληνικό στοιχείο.

Στη μία πλευρά βρίσκεται η έμπνευση του Ταμπόρδα, o oποίος μετά τη βαθιά μπαλιά του Τουμπά και την πρώτη κεφαλιά του Τεττέη, ο Αργεντινός έγινε αποδέκτης της μπάλας και σε συνθήκη δύο εναντίον δύο έδειξε εξαιρετική αντίληψη της φάσης, σπρώχνοντας τη σωστή στιγμή την μπάλα ξανά στον Έλληνα επιθετικό, ο οποίος πλάσαρε ιδανικά για το 1-0.

Απέναντί του, η ασίστ του Μπόρχα Ιγκλέσιας στο ματς της Θέλτα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο Ισπανός φορ συμμετείχε σε ωραίο τριγωνάκι και με έξυπνο «τακουνάκι» έστρωσε την μπάλα στον Σβέντμπεργκ, που στη συνέχεια πλάσαρε τον Τσιφτσή για να ανοίξει το σκορ.