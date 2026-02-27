ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Ταμπόρδα ή Μπόρχα Ιγκλέσιας; Το δίλημμα της UEFA για την καλύτερη ασίστ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ: Ταμπόρδα ή Μπόρχα Ιγκλέσιας; Το δίλημμα της UEFA για την καλύτερη ασίστ

Ο επίσημος λογαριασμός του Europa League στο X ζητά από τους φιλάθλους να επιλέξουν την κορυφαία ασίστ των επαναληπτικών των playoffs, ανάμεσα σε Ταμπόρδα και Μπόρχα Ιγκλέσιας.

Σε… debate έβαλε τους φίλους του ποδοσφαίρου ο επίσημος λογαριασμός του Europa League στο X, ζητώντας από το κοινό να ψηφίσει την καλύτερη ασίστ των επαναληπτικών των playoffs, ψηφοφορία με έντονο το ελληνικό στοιχείο.

Στη μία πλευρά βρίσκεται η έμπνευση του Ταμπόρδα, o oποίος μετά τη βαθιά μπαλιά του Τουμπά και την πρώτη κεφαλιά του Τεττέη, ο Αργεντινός έγινε αποδέκτης της μπάλας και σε συνθήκη δύο εναντίον δύο έδειξε εξαιρετική αντίληψη της φάσης, σπρώχνοντας τη σωστή στιγμή την μπάλα ξανά στον Έλληνα επιθετικό, ο οποίος πλάσαρε ιδανικά για το 1-0.

Απέναντί του, η ασίστ του Μπόρχα Ιγκλέσιας στο ματς της Θέλτα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο Ισπανός φορ συμμετείχε σε ωραίο τριγωνάκι και με έξυπνο «τακουνάκι» έστρωσε την μπάλα στον Σβέντμπεργκ, που στη συνέχεια πλάσαρε τον Τσιφτσή για να ανοίξει το σκορ.

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο Ισραήλ η Εθνική Κύπρου

Κύπρος

|

Category image

Οι πιθανότητες για πρόκριση και την κατάκτηση του τροπαίου από τον υπερυπολογιστή της Opta

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Futsal: Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση - Τα ζευγάρια και όλες οι λεπτομέρειες

Φούτσαλ

|

Category image

Νορβηγία: Στα «δίχτυα» της αστυνομίας επτά παίκτες για χειραγώγηση αγώνων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλήρωσε την αστοχία της και λύγισε στο φινάλε από το Μαυροβούνιο η Εθνική Ελλάδας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Γίνεται επίτιμος δημότης Θεσσαλονίκης ο Ιβάν Σαββίδης - Μαζί του και ο Νίκος Χριστοδουλίδης!

Ελλάδα

|

Category image

Τριπλός στόχος για τον ΑΠΟΕΛ στη Λεμεσό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δεν θέλει με τίποτα να μπει στη «μέγκενη» ο Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ταμπόρδα ή Μπόρχα Ιγκλέσιας; Το δίλημμα της UEFA για την καλύτερη ασίστ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από την Ευρώπη… στο «πρέπει» του πρωταθλήματος

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τεττέη: Το one man show του πράσινου τανκ στο Πλζεν

Ελλάδα

|

Category image

Οι ώρες των αγώνων της ΑΕΚ με την Τσέλιε στο Conference League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι ώρες των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού με την Μπέτις για τους «16» του Europa League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι ώρες των αγώνων με την Κρίσταλ Πάλας

ΑΕΚ

|

Category image

Ουζόχο: Μπορεί να… μπει στα γάντια του Φαμπιάνο;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη