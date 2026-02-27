Ουζόχο: Μπορεί να… μπει στα γάντια του Φαμπιάνο;

Το κενό του Φαμπιάνο είναι μεγάλο και δεν είναι εύκολο για κάποιον να το καλύψει. Για οποιονδήποτε θα ήταν δύσκολο!

Ο Φρανσίς Ουζόχο κλήθηκε να αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο μετά τον τραυματισμό του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα και η πρόκληση δεν είναι μικρή.

Στο εκτός έδρας ματς με τη Ριέκα, ο Νιγηριανός τερματοφύλακας δεν κατάφερε να πείσει με την παρουσία του, αλλά όλοι στην Ομόνοια ελπίζουν αυτή να ήταν μια «κακή παρένθεση».

Στο προσκήνιο υπάρχει ακόμη μια κρίσιμη δοκιμασία για τον Ουζόχο αφού έπεται το ντέρμπι με τον Απόλλωνα τη Δευτέρα στο ΓΣΠ (19:00).