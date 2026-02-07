Συνελήφθη ο 41χρονος γονιός που ξυλοκόπησε προπονητή του Άρη

Στη σύλληψη ενός προσώπου ηλικίας 41 ετών προχώρησε αργά το απόγευμα του Σαββάτου η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης επίθεσης κατά προπονητή του Άρη. Εναντίον του 41χρονου εξασφαλίστηκε μαρτυρία που τον εμπλέκει στο περιστατικό, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία στη διάρκειά του παιχνιδιού, ο προπονητής του Άρη φέρεται να είπε κάτι σε ποδοσφαιριστές της αντίπαλης ομάδας.

Στη συνέχεια, γονείς παικτών του Απόλλωνα ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση με τον προπονητή και, σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας εξ αυτών τον έσπρωξε, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Ο προπονητής διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει κάταγμα κλείδας και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Πηγή: ΚΥΠΕ