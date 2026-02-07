ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συνελήφθη ο 41χρονος γονιός που ξυλοκόπησε προπονητή του Άρη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Συνελήφθη ο 41χρονος γονιός που ξυλοκόπησε προπονητή του Άρη

Το περιστατικό συνέβη το πρωί στη διάρκεια αγώνα μεταξύ ομάδων Κ-12 των ακαδημιών του Άρη και του Απόλλωνα, στο Καλογεροπούλειο Στάδιο.

Στη σύλληψη ενός προσώπου ηλικίας 41 ετών προχώρησε αργά το απόγευμα του Σαββάτου η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης επίθεσης κατά προπονητή του  Άρη. Εναντίον του 41χρονου εξασφαλίστηκε μαρτυρία που τον εμπλέκει στο περιστατικό, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία στη διάρκειά του παιχνιδιού, ο προπονητής του Άρη φέρεται να είπε κάτι σε ποδοσφαιριστές της αντίπαλης ομάδας.

Στη συνέχεια, γονείς παικτών του Απόλλωνα ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση με τον προπονητή και, σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας εξ αυτών τον έσπρωξε, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Ο προπονητής διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει κάταγμα κλείδας και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑΚΑΔΗΜΙΕΣΑΡΗΣ

