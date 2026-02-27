Οι ώρες των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού με την Μπέτις για τους «16» του Europa League

Η κληρωτίδα για τη φάση των «16» του Europa League έφερε στον δρόμο του Παναθηναϊκού τη φιναλίστ του περασμένου Conference League, Ρεάλ Μπέτις.

Το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά στην ιστορία του την ομάδα της Ανδαλουσίας, σε ένα αμφίρροπο και άκρως ενδιαφέρον ζευγάρι της διοργάνωσης στην πορεία προς τον τελικό της Κωνσταντινούπολης.

Η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε τις ώρες των δύο αγώνων που θα λάβουν χώρα αρχικώς στην Αθήνα την Πέμπτη 12 Μαρτίου και εν συνεχεία στη Σεββίλη στις 19 του ίδιου μήνα στο «Καρτούχα», το Ολυμπιακό Στάδιο της πόλης.

Συγκεκριμένα, το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων θα διεξαχθεί στις 19:45, ενώ η ρεβάνς στην Ισπανία θα έχει ώρα έναρξης στις 22:00.

Σε περίπτωση πρόκρισης, ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει στα προημιτελικά, τα οποία είναι προγραμματισμένα για τις 9 και 16 Απριλίου 2026.