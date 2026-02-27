Οι ώρες των αγώνων με την Κρίσταλ Πάλας

Ενημέρωση από την ΑΕΚ σχετικά με τις ώρες διεξαγωγής των αγώνων με την Κρίσταλ Πάλας.

«H AEK LARNACA FC LTD ενημερώνει για τις ώρες των δύο αναμετρήσεων με αντίπαλο την Crystal Palace, για την φάση των 16 του UEFA Comference League.

Tο πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί την Πέμπτη 12 Μαρτίου στις 20:00 τοπική ώρα (22:00 τοπική ώρα) στο Selhurst Park.

Ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 19:45 στο AEK ARENA».