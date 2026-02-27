Πλήρωσε την αστοχία της και λύγισε στο φινάλε από το Μαυροβούνιο η Εθνική Ελλάδας

Την πρώτη ήττα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027 γνώρισε η Εθνική Ελλάδας.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ελλάδας έμεινε πολύ χαμηλά στο σκορ με άσχημα ποσοστά ευστοχίας, γνωρίζοντας την οριακή ήττα με σκορ 67-65 από το Μαυροβούνιο στη SUNEL Arena μπροστά σε σχεδόν 7.000 φίλους της «γαλανόλευκης» για την 3η αγωνιστική του ομίλου.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη σούταρε με το... φτωχό 17,6% στο τρίποντο (6/34) και συνολικά με μόλις 33,7%, την στιγμή πάντως που θα μπορούσε να στείλει το ματς στην παράταση αν ευστοχούσε ο Τολιόπουλος στο δύσκολο ντράιβ που επιχείρησε.

Πλέον, οι δύο ομάδες, που θα τεθούν αντιμέτωπες στην Ποντγκόριτσα την ερχόμενη Δευτέρα (02/03, 20:00), συγκατοικούν στην κορυφή του γκρουπ με ρεκόρ 2-1. Θυμίζουμε πως οι τρεις κορυφαίες ομάδες από κάθε γκρουπ της πρώτης φάσης εξασφαλίζουν την παρουσία τους στον επόμενο γύρο, κουβαλώντας μαζί τους τα αποτελέσματα που πέτυχαν μέχρι εκείνο το σημείο.

Πρώτος σκόρερ για την Ελλάδα ήταν ο Κώστας Αντετοκούνμπο με 13 πόντους και 4 ριμπάουντ, με τον Κώστα Παπανικολάου να κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι με 12 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και δύο κλεψίματα. Κορυφαίοι των νικητών ήταν οι Νίκολιτς (19π., 6ρ.) και Χαντζιμπέγκοβιτς (10π., 7ρ.).

Το ματς:

Η Εθνική μας ομάδα ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Τολιόπουλο, Καλαϊτζάκη, Παπανικολάου, Χαραλαμπόπουλο και Αντετοκούνμπο στην αρχική της πεντάδα, σε ένα ματς που δεν είχε καθόλου καλό ρυθμό στο ξεκίνημά του. Χαρακτηριστικό ήταν πως τα πρώτα καλάθια της «γαλανόλευκης» ήρθαν 3 λεπτά μετά το τζάμπολ, χάρη στα εντυπωσιακά back-to-back καρφώματα του Αντετοκούνμπο (5-3). Η συνέχεια της περιόδου έφερε τις δύο ομάδες στην ισορροπία, αφού, καμία δεν μπόρεσε να ξεφύγει στο σκορ και να χτίσει μια σημαντική διαφορά, με το προβάδισμα να αλλάζει συνολικά 5 φορές χέρια σε αυτό το διάστημα, ενώ, υπήρξαν και έξι ισοπαλίες!

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη επιδόθηκαν περισσότερο σε μακρινά σουτ πίσω από τα 6,75μ., αφήνοντας σε δεύτερη... μοίρα την κυκλοφορία της μπάλας και το να βρουν την έξτρα πάσα μέσω καλών συνεργασιών. Το τρίποντο ήταν εκείνο που έδωσε «ανάσες» στην επίθεση της Εθνικής, την ώρα όπου το Μαυροβούνιο με μπροστάρη τον Νίκολιτς έκλεισε το δεκάλεπτο στο +2 και το 19-17. Αξιοσημείωτο ήταν πως η Ελλάδα μέτρησε σε αυτό το διάστημα 2/11 τρίποντα.

Με δύο μαζεμένα τρίποντα των Μήτρου-Λονγκ και Λαρεντζάκη, η Εθνική ισοφάρισε σε 23-23 στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, προτού οι φιλοξενούμενοι με δύο μαζεμένα καλάθια του Σιμόνοβιτς γράψουν το 27-23. Μάλιστα, τα μαζεμένα λάθη της χώρας μας σε συνδυασμό με τα πολλά άστοχα σουτ, επέτρεψαν στο σύνολο του Αντρέι Ζάκελι να ξεφύγει για πρώτη φορά με +7 (26-33) στο 15ο λεπτό.

Κάπου εκεί, η «γαλανόλευκη» άμυνα δήλωσε... παρούσα και με μπροστάρηδες τους Παπανικολάου, Αντετοκούνμπο και Τολιόπουλο, η Ελλάδα έτρεξε ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 12-4 στα επόμενα 4 λεπτά για την προσπέραση (38-35). Στο τελευταίο λεπτό ωστόσο, ο Νίκολιτς με ένα δίποντο και ο Χαντζιμπέγκοβιτς με ένα απίθανο buzzer beater τρίποντο από τα 8 μέτρα, έστειλαν τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 38-40.

Παρά το γεγονός πως η Εθνική μπήκε με διάθεση να επιβάλει τον δικό της ρυθμό στο τρίτο δεκάλεπτο, το Μαυροβούνιο βρήκε τις λύσεις και εκμεταλλευόμενη τα λάθη της Ελλάδας έστειλε εκ νέου τη διαφορά στο +7 και το 47-40 στο 23ο λεπτό, χάρη στα καλάθια των Νίκολιτς και Νίνταμ. Όσο περνούσε η ώρα, η «επίσημη αγαπημένη» άρχιζε να βελτιώνει την άμυνα και να κλέβει μπάλες, βρίσκοντας εύκολους πόντους στο ανοικτό γήπεδο. Με τον Παπανικολάου να έχει 5 πόντους και 1 κλέψιμο και τον Αντετοκούνμπο να κάνει αισθητή την παρουσία του και στις δύο άκρες του παρκέ, η χώρα μας μείωσε στον πόντο (49-50) τέσσερα λεπτά αργότερα. Μάλιστα, θα μπορούσε να είχε πάρει ακόμα και το προβάδισμα αν δεν ήταν τόσο άστοχοι πίσω από τα 6,75 μέτρα, αφού μέτρησε επτά διαδοχικά χαμένα τρίποντα. Κάπως έτσι, οι φιλοξενούμενοι μέσω των βολών στα τελευταία δύο λεπτά κατάφεραν να κρατήσουν το προβάδισμα και να κλείσουν το δεκάλεπτο στο +3 για το 55-52.

Με τον Μήτογλου να πετυχαίνει δύο μαζεμένα δίποντα και τον Τολιόπουλο να προσφέρει σκορ μέσω της γραμμής των βολών, η Εθνική μας ομάδα ισοφάρισε σε 57-57 στο ξεκίνημα της τέταρτης και τελευταίας περιόδου. Ωστόσο, αυτοί ήταν και οι μοναδικοί πόντοι της Εθνικής μέχρι και τα 4,5 λεπτά πριν το φινάλε, καθώς, οι διεθνείς μας συνέχισαν να τα... σπάνε πίσω από την γραμμή του τριπόντου. Σε αυτό το διάστημα, το Μαυροβούνιο έτρεξε ένα μικρό 4-0 σερί για το 57-61, προτού ο Παπανικολάου με ένα μεγάλο τρίποντο και ο Λαρεντζάκης με τρεις βολές, ισοφαρίσουν σε 63-63 στο 38ο λεπτό.

Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» με μια απίθανη άμυνα μετά την ισοφάριση, έδωσε την ευκαιρία στον Καλαϊτζάκη να πετύχει ένα δύσκολο σουτ μέσης απόστασης για το πρώτο ελληνικό προβάδισμα (65-63) μετά από το 38-37 λίγο πριν το ημίχρονο. Οι φιλοξενούμενοι δεν «μάσησαν» από την αντεπίθεση διαρκείας της Ελλάδας και με καλάθια των Νίκολιτς και Χαντζιμπέγκοβιτς στην ρακέτα, πήραν εκ νέου το προβάδισμα για το 67-65 στα 37 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Αυτό έμελλε να ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, καθώς ο Μήτρου-Λονγκ έκανε λάθος στην επόμενη επίθεση, ενώ ο Τολιόπουλος αστόχησε σε δύσκολο ντράιβ στο φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 38-40, 52-55, 65-67.

Πηγή: sport-fm.gr