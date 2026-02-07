Οι ανακοινώσεις ΚΟΠ και Σύνδεσμου Προπονητών για το περιστατικό βίας

Mετά την ανακοίνωση από τον Άρη, σχετικά με περιστατικό βίας (διαβάστε ΕΔΩ), σε αγώνα της Κ12, ΚΟΠ και Σύνδεσμος προπονητών καταδικάζουν.

Η ανακοίνωση της ΚΟΠ:

Αναφορικά με περιστατικό βίας που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Λεμεσό, σε αγώνα παιδικών πρωταθλημάτων, με θύμα προπονητή, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας. Τέτοιες συμπεριφορές είναι απολύτως απαράδεκτες, ιδιαίτερα όταν εκδηλώνονται σε διοργανώσεις όπου συμμετέχουν παιδιά, και δεν έχουν καμία θέση στο ποδόσφαιρο.

Η ΚΟΠ βρίσκεται ήδη σε διαδικασία διερεύνησης του περιστατικού, με στόχο την πλήρη διακρίβωση των πραγματικών γεγονότων. Τυχόν αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των αστυνομικών αρχών αναμένεται να τύχουν της δέουσας διερεύνησης.

Υπενθυμίζεται ότι, λόγω του μεγάλου αριθμού αγώνων στα παιδικά πρωταθλήματα και της αντικειμενικής αδυναμίας παρουσίας ιατρού σε κάθε αγώνα, οι διοργανώσεις διεξάγονται με την παρουσία πιστοποιημένων Πρώτων Βοηθών. Από την έναρξη της φετινής αγωνιστικής περιόδου, καθήκοντα Πρώτων Βοηθών εκτελούν οι προπονητές των ομάδων, οι οποίοι έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση στο πλαίσιο συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας.

Η ανακοίνωση του Συνδέσμου Προπονητών:

Ο Σύνδεσμος Προπονητών Κύπρου εκφράζει βαθιά ανησυχία και αποτροπιασμό για το σημερινό σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στην αναμέτρηση μεταξύ των ομάδων Κ12 Απόλλων – Άρης. Σύμφωνα με επίσημες αναφορές, ο προπονητής της ομάδας Κ12 του Άρη Λεμεσού δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό από γονέα ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδας, με αποτέλεσμα τη διακομιδή του στο νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση.

Ως επαγγελματίες του ποδοσφαίρου και ως υποστηρικτές ενός αθλήματος που στηρίζεται στην ευγενή άμιλλα, τον σεβασμό και την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων, καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο οποιασδήποτε μορφής βία. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι η βία δεν έχει θέση στον αθλητισμό πολύ περισσότερο στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα.

Καλούμε τις αρμόδιες αρχές, να διερευνήσουν πλήρως το περιστατικό και να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την πλήρη διαλεύκανσή του. Την ίδια στιγμή ζητούμε να ληφθούν αποτρεπτικά μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί ότι τέτοια φαινόμενα δεν θα επαναληφθούν. Παράλληλα, ζητούμε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να εντείνουν τις προσπάθειες για την προστασία της σωματικής ακεραιότητας προπονητών, παιδιών και όλων των μελών της αθλητικής κοινότητας.

Ο Σύνδεσμος Προπονητών Κύπρου στέκεται αλληλέγγυος στον προπονητή που έπεσε θύμα βίας και στην οικογένειά του, και του ευχόμαστε άμεση και πλήρη ανάρρωση.

Τέτοιες συμπεριφορές δεν αντιπροσωπεύουν τις αξίες του ποδοσφαίρου, και πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα αυστηρότητα.