Δεν θέλει με τίποτα να μπει στη «μέγκενη» ο Ιδιάκεθ

O Ισπανός τεχνικός καλείται να παρουσιάσει την ΑΕΚ πολύ διαφορετική προς το καλύτερο.

Αυτή τη φορά οι απώλειες βαθμών «απαγορεύονται» αυστηρά. Η κατάσταση στην ΑΕΚ βρίσκεται σε οριακό σημείο μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες, για αυτό το 3Χ3 μέχρι τη λήξη της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος φαντάζει επιτακτική ανάγκη. Σε διαφορετική περίπτωση, ο προβληματισμός εντός του σωματείου θα αυξηθεί, «αγγίζοντας» για τα καλά την τεχνική ηγεσία, παρ' όλο που ανάμεσα στον κόσμο ήδη υπάρχει έντονη γκρίνια και μουρμούρα για κάποιες επιλογές του Ιμανόλ Ιδιάκεθ.

Το ζητούμενο τη δεδομένη στιγμή είναι η ΑΕΚ να βγάλει αντίδραση και να δείξει χαρακτήρα μεγάλης ομάδας, κερδίζοντας και τα τρία εναπομείναντα παιχνίδια πριν τα πλέι οφ. Τα δύο από αυτά είναι μέσα στην «Αρένα» με αντιπάλους τον Ολυμπιακό και τον Ακρίτα Χλώρακας, ενώ εκτός έδρας θα αναμετρηθεί με τον Εθνικό Άχνας στο φινάλε της κανονικής περιόδου. Η αρχή θα πρέπει να γίνει κόντρα στους μαυροπράσινους, με τη νίκη να είναι μονόδρομος. Εύκολα παιχνίδια δεν υπάρχουν και αυτό θα πρέπει να το αντιλήφθηκαν καλά οι κιτρινοπράσινοι, απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου.

Ενόψει Ολυμπιακού, θεωρείται βέβαιο ότι ο Ιδιάκεθ θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές φρεσκαρίσματος συγκριτικά με την ενδεκάδα που ξεκίνησε τον αγώνα με τα «περιστέρια». Ο Εκπολό αναμένεται να ξεκινήσει βασικός στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ στο αριστερό άκρο ενδεχομένως να επιστρέψει ο Γκαρσία ή να κάνει ντεμπούτο ο Γκουρφίνγκελ. 

Πολλά ερωτηματικά έχει προκαλέσει το γεγονός ότι ο 27χρονος Ισραηλινός αριστερός μπακ είναι ο μόνος από τους νεοαποκτηθέντες παίκτες του Ιανουαρίου που ακόμα δεν έχει πάρει ούτε λεπτό συμμετοχής. Στα χαφ, λογικά θα επιστρατευτεί ο Χάμπος Κυριάκου για να καλύψει την απουσία του τιμωρημένου Λέδες. Φανέλα βασικού διεκδικεί και ο Μουντραζίγια, ενώ καλές εντυπώσεις άφησε στον προηγούμενο αγώνα ο Καρδέρο αγωνιζόμενος ως δεξιός εξτρέμ.

 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

