Futsal: Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση - Τα ζευγάρια και όλες οι λεπτομέρειες

Νίκες για Απόλλων και ΑΕΛ.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του πρωταθλήματος Futsal με δύο αγώνες και οι ομάδες θα αρχίσουν την προετοιμασία τους ενόψει της δεύτερης φάσης. Συγκεκριμένα, η 18η αγωνιστική ολοκληρώθηκε με δύο παιχνίδια. Η ΑΕΛ και Απόλλωνας επικράτησαν εκτός έδρας της Δόξας Παλαιομετόχου και της Αθηαίνου AC με 7-3 και 1-0, αντίστοιχα.

Στη δεύτερη φάση του Πρωταθλήματος και όπως καθορίζεται από την Προκήρυξη, θα συνεχίσουν οι πρώτες οκτώ ομάδες της τελικής κατάταξης της πρώτης φάσης.

Οι αγώνες της δεύτερης φάσης καθορίζονται ως εξής:

ΑΕΛ - Ελπίδα Αστρομερίτη

Ομόνοια - ΕΝ Λατσιών

ΑΠΟΕΛ - Απόλλων

ΑΕΚ – Αραράτ

Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις δύο νίκες, προκρίνεται για την επόμενη φάση του πρωταθλήματος. Σημειώνεται ότι για σκοπούς καταμέτρησης των νικών, δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα που έφεραν οι ομάδες στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος.

Οι αγώνες της δεύτερης φάσης θα αρχίσουν στις 12 - 13 Μαρτίου 2026.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

1. ΑΕΛ  45

2. Ομόνοια   44

3. ΑΠΟΕΛ      38

4. ΑΕΚ            35

5. Αραράτ     32

6. Απόλλων  30

7. ΕΝ Λατσιών         21

8. Ελπίδα Αστρομερίτη     12

9. Αθηαίνου AC       3

10. Δόξα Παλαιομετόχου 34-124           3

