Δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο Ισραήλ η Εθνική Κύπρου

Την ήττα με 94-54 δέχθηκε η Εθνική Ανδρών από το Ισραήλ για την 3η αγωνιστική του 5ου ομίλου στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, σε αγώνα που έγινε στο στάδιο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό, κεκλεισμένων των θυρών, με τυπικά γηπεδούχο το Ισραήλ.

Για την ομάδα μας, που προσπάθησε περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο, διψήφιο αριθμό πέτυχαν οι Φίλιππος Τίγκας και Παναγιώτης Παυλίδης που είχαν 12 και 11 πόντους αντίστοιχα.

Το Ισραήλ έκανε δύο πολύ καλά πρώτα δεκάλεπτα, καταφέρνοντας να δημιουργήσει διαφορά ασφαλείας ενόψει της συνέχειας. Η Εθνική μας ήταν κοντά στο σκορ μέχρι το 5', οπότε με τρίποντο ο Στυλιανού έφερε τη διαφορά στους τρεις πόντους (11-8), όμως στη συνέχεια υπήρξε σερί επτά πόνων για να ανοίξει η ψαλίδα του σκορ για πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό στο 6' με τη βολή του Ariel (18-8). H πρώτη περίοδος έκλεισε με δίποντο του Madar (32-15).

Τα πράγματα έγινα ακόμη πιο ευνοϊκότερα για τους Ισραηλινούς στο δεύτερο δεκάλεπτο, κατά το οποίο ανέβασαν τη διαφορά στους 35 πόντους (58-23).

Στο τρίτο δεκάλεπτο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε επιμέρους καλύτερο σκορ, πετυχαίνοντας 16 πόντους έναντι 13 των Ισραηλινών, για να κλείσει η περίοδος με 71-38, ενώ στην τέταρτη περίοδο το Ισραήλ την αύξησε κατά οκτώ πόντους (94-54).

Κύπρος και Ισραήλ θα τα πουν ξανά, στο ίδιο στάδιο, για την 4η αγωνιστική της προκριματικής φάσης, την ερχόμενη Κυριακή, 1 Μαρτίου, στις 19:00.

TA ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 32-15, 58-23, 71-38, 94-54

Ισραήλ (Ariel Beit-Halahmy)

Αriel 8, Carrington 11 (2), Szuchman 8, Timor 4, Madar 22 (5), Bayzer 2, Dolinski 10 (2), Hanochi 4, Zalmanson 7 (1), Artzi 8, Yaacov 6, Palatin 4

Kύπρος (Χριστόφορος Λειβαδιώτης)

Λοϊζίδης 2, Χ. Γιανναράς, Πασιαλής 4, Μιχαήλ 8, Γιούνγκ 7, Ι. Γιανναράς 3 (1), Κουμής 4, Παπαμιχαήλ, Φ. Τίγκας 12 (1), Σ. Τίγκας, Παυλίδης 11 (1), Στυλιανού 3 (1)