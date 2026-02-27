ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τεττέη: Το one man show του πράσινου τανκ στο Πλζεν

Πέτυχε και τα τρία γκολ του Παναθηναϊκού στα δύο παιχνίδια με την Βικτόρια Πλζεν, έδωσε αμέτρητες μάχες με τους αμυντικούς των Τσέχων και ήταν το σημείο αναφοράς της ομάδας του Μπενίτεθ στην επίθεση.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία ανεπανάληπτη πρόκριση στους 16 του Europa League, καθώς ξεπέρασε το εμπόδιο της Βικτόρια Πλζεν στη διαδικασία των πέναλτι και έκλεισε θέση ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης.

Ο Λαφόν απέκρουσε το πέναλτι του Μέμιτς στη “ρώσικη ρουλέτα”, όμως ο κορυφαίος παίκτης των πρασίνων στο χορτάρι ήταν αναμφίβολα ο Ανδρέας Τεττέη.

Ο Έλληνας επιθετικός πραγματοποίησε γεμάτη εμφάνιση, αποτελώντας μόνιμη πηγή κινδύνου για την άμυνα των Τσέχων. Σε πολλές περιπτώσεις χρειάστηκαν δύο και τρεις αντίπαλοι για να τον περιορίσουν, εικόνα που αποτυπώνει τη συνολική επιρροή του στο παιχνίδι.

Μετά τα δύο γκολ που είχε πετύχει στο ΟΑΚΑ, δεν άργησε να βρει δίχτυα και στη ρεβάνς. Το “πράσινο τανκ” συνεργάστηκε εξαιρετικά με τον Ταμπόρδα, πήρε πίσω την μπάλα και με ψύχραιμο τελείωμα νίκησε τον Βέγκελε για το προβάδισμα της ομάδας του Μπενίτεθ.

Σε επίπεδο αριθμών, ο Τεττέη ολοκλήρωσε τον αγώνα με τρεις τελικές προσπάθειες (0.6 xGoals και 0.65 xGOT), επιβεβαιώνοντας την ουσιαστική του παρουσία μέσα στην περιοχή. Η συμβολή του, όμως, δεν περιορίστηκε στο σκοράρισμα.

Ο διεθνής φορ με την Εθνική Ελλάδας έδωσε αμέτρητες μάχες με την άμυνα της Πλζεν. Συνολικά συμμετείχε σε 31 μονομαχίες (!), κερδίζοντας 4/12 στο έδαφος και 8/19 στον αέρα, αριθμοί που αποτυπώνουν το βάρος που σήκωσε παίζοντας ουσιαστικά μόνος στην κορυφή της επίθεσης.

Οι 53 επαφές του με την μπάλα συνδυάστηκαν με 14 κουβαλήματα και 1/4 επιτυχημένες ντρίμπλες, ενώ βοήθησε σημαντικά και στο transition. Ο Τεττέη είχε 14/22 πάσες συνολικά (11/18 στο επιθετικό μισό και 3/4 στο δικό του), δείχνοντας πόσο ενεργά συμμετείχε στην ανάπτυξη.

Παράλληλα, δημιούργησε και δύο key passes που οδήγησαν σε τελικές για τον Παναθηναϊκό στα 116 λεπτά που αγωνίστηκε.

Πάλεψε, απορρόφησε πίεση, κράτησε μπάλα και βρήκε το γκολ όταν η ομάδα του το χρειαζόταν. Σε μια μεγάλη βραδιά για τον Παναθηναϊκό, ο Ανδρέας Τεττέη υπέγραψε την πρόκριση και δικαίωσε στο απόλυτο την εμπιστοσύνη του προπονητή του, αποτελώντας τον αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή της ομάδας του.

