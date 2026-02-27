Κλειδώνει το πλάνο με δύο νέα πρόσωπα

Ο Ερνάν Λοσάδα έχει σε μεγάλο βαθμό κατασταλάξει στην ενδεκάδα που προτίθεται να παρατάξει και σήμερα ή αύριο αναμένεται να οριστικοποιήσει το πλάνο του, με στόχο η ομάδα να πανηγυρίσει τη δέκατη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα και να μπει δυναμικά στη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου, έναν στόχο που πριν από λίγο καιρό έμοιαζε ουτοπικός.

Παρότι δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα, ο Αργεντινός τεχνικός δύσκολα θα προχωρήσει σε εκτεταμένες διαφοροποιήσεις στο αρχικό σχήμα σε σχέση με την αναμέτρηση απέναντι στον Εθνικό Άχνας. Ο Λιούμπιτς, που εξέτισε την τιμωρία του, και ο Βούρος, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του, αναμένεται να επανέλθουν στο βασικό σχήμα, με τους Σπόλιαριτς και Λαμ να μένουν εκτός ενδεκάδας.

Σε κάθε περίπτωση, απομένουν λίγες ημέρες μέχρι το ντέρμπι, και ο Λοσάδα θα καθορίσει το τελικό πλάνο αφού αξιολογήσει την ετοιμότητα όλων των παικτών.

Το ζητούμενο για τον Απόλλωνα είναι να διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό που επέδειξε στα εννέα τελευταία παιχνίδια, ώστε να πάρει μια νίκη που θα τον βάλει δυναμικά στη μάχη του πρωταθλήματος.