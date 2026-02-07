Kαταδικάζει ο Απόλλωνας το περιστατικό βίας

Με ανακοίνωσή του ο Απόλλωνας καταδικάζει το περιστατικό βίας το οποίο είχε καταγγείλει προηγουμένως ο Άρης (διαβάστε ΕΔΩ). Το συμβάν είχε γίνει σε αγώνα των ακαδημιών της ομάδας της Λεμεσού με τον συμπολίτη.

Η ανακοίνωση:

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (ΔΗΜΟΣΙΑ) Λτδ εκφράζει την ανησυχία της για το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα στον αγώνα Κ12 Απόλλων – Άρης.

Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφή βίας και αντιαθλητικής συμπεριφοράς, από οποιονδήποτε και αν προέρχεται.

Ο Απόλλωνας Λεμεσού προάγει διαχρονικά την ευγενή άμιλλα, τον σεβασμό και την προστασία των παιδιών που ασχολούνται με τον αθλητισμό.

Το περιστατικό διερευνάται μέσω αναφορών γονέων και στελεχών της ακαδημίας μας.

Υπενθυμίζουμε ότι προπονητές και γονείς οφείλουν να αποτελούν πρότυπα σωστής συμπεριφοράς και ως εκ τούτου παρόμοια φαινόμενα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά.

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσού