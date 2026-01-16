Β’ Κατηγορία: Δόξα Κατωκοπιάς – Καρμιώτισσα στην πρεμιέρα της Β’ Φάσης (Πρόγραμμα)

Τον πρώτο όμιλο αποτελούν οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 1-8 στην πρώτη φάση και το δεύτερο όμιλο οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 9-16.

Η αυλαία της Β' Φάσης θα ανοίξει σήμερα στον πρώτο όμιλο με την αναμέτρηση Δόξα Κατωκοπιάς - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, που θα μεταδοθεί απευθείας από τη Cytavision.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της πρώτης φάσης στην Περιστερώνα με την Καρμιώτισσα να κερδίζει με 1-0.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής για τον πρώτο όμιλο:

Παρασκευή 16.01.2026

19:00 Δόξα Κατωκοπιάς - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών

Σάββατο 17.01.2026

14:30 ΠΑΕΕΚ - ΑΣΙΛ Λύσης

17:00 Ομόνοια 29Μ - Αγία Νάπα

Κυριακή 18.01.2026

14:30 Νέα Σαλαμίνα - ΜΕΑΠ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ