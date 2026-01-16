ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Β’ Κατηγορία: Δόξα Κατωκοπιάς – Καρμιώτισσα στην πρεμιέρα της Β’ Φάσης (Πρόγραμμα)

Πρεμιέρα της Β' Φάσης του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας με τις 16 ομάδες να συνεχίζουν σε δύο ομίλους όπου θα κριθούν και τα τρία εισιτήρια της ανόδου.

Τον πρώτο όμιλο αποτελούν οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 1-8 στην πρώτη φάση και το δεύτερο όμιλο οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 9-16.

Η αυλαία της Β' Φάσης θα ανοίξει σήμερα στον πρώτο όμιλο με την αναμέτρηση Δόξα Κατωκοπιάς - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, που θα μεταδοθεί απευθείας από τη Cytavision.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της πρώτης φάσης στην Περιστερώνα με την Καρμιώτισσα να κερδίζει με 1-0.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής για τον πρώτο όμιλο:

Παρασκευή 16.01.2026

19:00 Δόξα Κατωκοπιάς - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών

Σάββατο 17.01.2026

14:30 ΠΑΕΕΚ - ΑΣΙΛ Λύσης

17:00 Ομόνοια 29Μ - Αγία Νάπα

Κυριακή 18.01.2026

14:30 Νέα Σαλαμίνα - ΜΕΑΠ

