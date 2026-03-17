Η Γιουβέντους έχει ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση του Γκρίνγουντ

Η Γιουβέντους έχει ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση του Γκρίνγουντ

Eντυπωσιάζει στη Γαλλία με τη Μαρσέιγ

Κινείται για την απόκτηση του Μέισον Γκρίνγουντ η Γιουβέντους!

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Gazzetta dello Sport», οι «μπιανκονέρι» έχουν εδώ και καιρό στη λίστα τους τον 24χρονο Άγγλο επιθετικό, ενώ έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τη Μαρσέιγ για την απόκτησή του!

Ο Γκρίνγουντ, o οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά στη συνέχεια έμεινε ανενεργός όταν κατηγορήθηκε για απόπειρα βιασμού, πριν αθωωθεί τον Φεβρουάριο του 2023 λόγω απόσυρσης βασικών μαρτύρων, εντυπωσιάζει στη φετινή σεζόν με τη γαλλική ομάδα, «μετρώντας» 25 γκολ στα 38 παιχνίδια στα οποία έχει αγωνιστεί, με τις εμφανίσεις του να έχουν ανεβάσει και την τιμή του στη μεταγραφική αγορά.

Όπως αναφέρεται στο γνωστό ιταλικό Μέσο, η Μαρσέιγ δεν «καίγεται» να πουλήσει, όμως δεν αποκλείεται να αλλάξει στάση, σε περίπτωση που τελικά δεν καταφέρει να προκριθεί στο επόμενο Champions League μέσω της φετινής Ligue 1, και ενώ η Γιουβέντους φαίνεται διατεθειμένη να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για χάρη του Γκρίνγουντ.

Η Γιουβέντους έχει ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση του Γκρίνγουντ

ΔΙΕΘΝΗ

