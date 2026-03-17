Η Άρσεναλ κέρδισε και έφυγε για τους «8» - Τιτανομαχία Ρεάλ-Μπάγερν στη συνέχεια

Μετά την τεράστια ανατροπή της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, οι βραδινοί αγώνες του Champions League, δεν έκρυβαν ιδιαίτερες συγκινήσεις καθώς οι ομάδες που είχαν αποκτήσει πλεονέκτημα από τις πρώτες αναμετρήσεις, το διαφύλαξαν εύκολα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης με το 2-1 εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ» οριστικοποίησε το μεγάλο ραντεβού με τη Μπάγερν στους προημιτελικούς. Το ματς κρίθηκε με τη συμπλήρωση του 20λεπτου, όταν η «Βασίλισσα» κέρδισε πέναλτι και αποβολή του Μπερνάρντο Σίλβα, άνοιξε το σκορ και -σε συνδυασμό με το 3-0 της Μαδρίτης- «καθάρισε» το παιχνίδι.

«Περίπατο» έκανε η Παρί στο Λονδίνο. Η κάτοχος του τίτλου νίκησε 3-0 την Τσέλσι και προκρίθηκε με συνολικό σκορ 8-2 κι έτσι περιμένει το νικητή του Λίβερπουλ-Γαλατασαράι για να μάθει την αντίπαλό της.

Προς το παρόν, η μοναδική αγγλική ομάδα που τα κατάφερε είναι η Άρσεναλ, με το 2-0 επί της Λεβερκούζεν στο «Έμιρεϊτς» (α΄αγ. 1-1). Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα είναι στους «8» του Champions League όπου θα αντιμετωπίσει τη Σπόρτινγκ, την Κυριακή παίζει με τη Μάντσεστερ Σίτι τελικό League Cup, έχει «αγκαλιάσει» το πρωτάθλημα Αγγλίας, προχωράει και στο FA Cup σε μια χρονιά-όνειρο που μπορεί να εξελιχθεί στην καλύτερη της Ιστορίας της.