Nα τους πιστέψουν...

Είχαμε προειδοποίηση ξεκάθαρα σε ένα από τα προηγούμενα μας ρεπορτάζ, ότι στον ΑΠΟΕΛ έπρεπε κυρίως οι οπαδοί, να αλλάξουν νοοτροπία και να σέβονται όλους τους αντιπάλους το ίδιο. Πολύ περισσότερο όμως, θα πρέπει να σέβονται τους ίδιους τους παίκτες της δικής τους ομάδας, κάποιους από τους οποίους δεν θεωρούν άξιους, για να φορούν τη γαλαζοκίτρινη φανέλα, γράφοντας μάλιστα διάφορες ανοησίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτοί οι παίκτες όμως, που αντιμετώπισαν στην πορεία χίλια δυο προβλήματα, πήγαν στη Λεμεσό και κέρδισαν τον Άρη, δείχνοντας ότι η υπόθεση Ευρώπη, μέσω πρωταθλήματος, δεν τελείωσε! Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα, οι διαφορές τόσο από 2η, 3η και 4η θέση είναι μεγάλες, όμως καλύπτονται στα δέκα παιχνίδια των πλέι οφ. Και αυτό θα προσπαθήσει να πράξει το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία.

Μετά την ήττα από την Ανόρθωση στο ΓΣΠ, οι γαλαζοκίτρινοι όρθωσαν ανάστημα απέναντι σε έναν δυνατό και διψασμένο για βαθμούς αντίπαλο. Έστειλαν έτσι το μήνυμα, πως θα παλέψουν μέχρι τέλους για την απόκτηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου, μέσω του πρωταθλήματος.

Δεν ησυχάζει ο Γκαρσία

Στο μεταξύ τα προβλήματα δεν λένε να εγκαταλείψουν τον ΑΠΟΕΛ, που στο ματς με τον Άρη είδε τον Ρόσα να αποχωρεί τραυματίας στο ημίχρονο. Ο Πάμπλο Γκαρσία αλλά και όλοι στον ΑΠΟΕΛ αναμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Ρόσα και ελπίζουν να μην έχει κάτι το σοβαρό. Από την άλλη, ο Τόμας δεν έχει κάτι το ανησυχητικό. Όσον αφορά την κατάσταση των άλλων τραυματιών, οι Λαΐφης και Σταφυλίδης αναμένεται, πως θα μπορούν να βοηθήσουν τη 2η αγωνιστική μετά τη διακοπή, ενώ το πιθανότερο είναι, πως από αυτό το ματς θα λείπει ο Μιρ, που αποβλήθηκε με τον Άρη.

Καττιρτζής αντί του Αμπάγκνα...

Ο Νταβίντ Αμπάγκνα φέρνει λεφτά στο ταμείο, αφού έμειναν τα διαδικαστικά, για να αποχωρήσει, παίρνοντας μεταγραφή, ενώ φέρνει πίσω στην ομάδα και το χρυσό της ταλέντο, τον Παναγιώτη Καττιρτζή. Ο νεαρός μέσος μετά τη μεγάλη δοκιμασία και τη χειρουργική επέμβαση στο γόνατο, δηλώνει πανέτοιμος να βοηθήσει στα πλέι οφ.