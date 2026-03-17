«Υπάρχει ενδιαφέρον από κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης»

Ο Χρήστος Μουζακίτης εξελίσσεται σε έναν από τους πιο υποσχόμενους Έλληνες ποδοσφαιριστές της νέας γενιάς, με την παρουσία του στον Ολυμπιακό να ανεβάζει διαρκώς τις «μετοχές» του στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα.

Μάλιστα, οι εκπρόσωποί του, Βασίλης Ρόβας και Θεόφιλος Καραογλανίδης μίλησαν στην AS και επιβεβαίωσαν πως το όνομά του απασχολεί ήδη αρκετούς συλλόγους του εξωτερικού, ωστόσο ξεκαθάρισαν πως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για μεταγραφικά σενάρια. Όπως τόνισαν, ο νεαρός μέσος είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού και δεν αποσπάται από εξωτερικούς παράγοντες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν στην αγωνιστική του εξέλιξη, καθώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει βελτιώσει σημαντικά το παιχνίδι του. Πλέον παρουσιάζεται πιο ώριμος στο γήπεδο, με καλύτερες αποφάσεις, μεγαλύτερη ακρίβεια στις μεταβιβάσεις και αυξημένη προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές συνθήκες αγώνα.

Αναλυτικά όσα είπαν:

«Ξεκίνησα να δουλεύω μαζί του από όταν ήταν 17. Ένας πολύπειρος Ισπανός προπονητής ανέλαβε τον Ολυμπιακό, αλλά αυτό δεν τον κράτησε πίσω. Ο Μεντιλίμπαρ έχει υψηλά στάνταρ και τον βοήθησε πολύ να ωριμάσει και ενσωματώσει αρκετά πράγματα στο παιχνίδι του.

Στον Ολυμπιακό δεν αρκεί μόνο να έχεις το ταλέντο, πρέπει να είσαι άψογος τακτικά, γιατί τα αποτελέσματα είναι αυτά που μετράνε. Ο Χρήστος βελτίωσε αισθητά την τακτική του συμπεριφορά και έμαθε να παίζει με λιγότερες επαφές και έγινε πιο ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής.

Έγινε πιο ακριβής στις μεταβιβάσεις του και έμαθε να παίζει πιο έξυπνα και να έχει ένα εναλλακτικό πλάνο στο παιχνίδι του.

Προσαρμόστηκε στο να αντιμετωπίζει διαφορετικές καταστάσεις, για παράδειγμα σε παιχνίδια Champions League, που ο Ολυμπιακός δεν είχε τόσο πολύ την κατοχή της μπάλας», εξήγησε ο Βασίλης Ρόβας.

Για τον θρίαμβο στο Youth League του 2024:

«Ήταν διπλός θρίαμβος γιατί επικύρωσε την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στον Ολυμπιακό, τόσο στην ακαδημία, όσο και στην πρώτη ομάδα».

Για το παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης:

«Ήταν ένα αντιπροσωπευτικό παιχνίδι των δυνατοτήτων του στο υψηλότερο επίπεδο. Οι απαιτήσεις ήταν τεράστιες, το παιχνίδι ήταν μεγάλης έντασης και ο Μουζακίτης έδειξε πόσο ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής είναι, για την ηλικία του. Όλα αυτά είναι δείγμα της εξέλιξής του. Θέλει να βελτιώνεται συνεχώς και δεν επαναπαύεται».

Για το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων, όπως οι Ρεάλ, Ατλέτικο, Νάπολι, Μίλαν, Γιουβέντους, Ίντερ:

«Υπάρχει ενδιαφέρον από πολλές μεγάλες ομάδες της Ευρώπης, αλλά ο Χρήστος επικεντρώνεται στο παρόν και όχι στο μέλλον. Υπάρχουν τα playoffs και ο τίτλος είναι ορθάνοιχτος στην Ελλάδα και για τον Ολυμπιακό έχει διπλή σημασία, γιατί του εξασφαλίζει και την παρουσία στο Champions League της νέας σεζόν. Οποιαδήποτε συζήτηση θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της σεζόν».