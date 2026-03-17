Τέλος με το φινάλε της σεζόν η Επιτροπή Ποδοσφαίρου της Ένωσης

Εξέλιξη προκύπτει στις τάξεις της Ένωσης.

Σύμφωνα με την πιο κάτω ανακοίνωση, η Επιτροπή Ποδοσφαίρου του Σωματείου θα αποχωρήσει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Αναλυτικά: «Η Επιτροπή Ποδοσφαίρου του Σωματείου ανακοινώνει ότι με το τέλος της ποδοσφαιρικής περιόδου 2025 -2026 ολοκληρώνεται και η δική της θητεία και όλα τα μέλη της θα αποχωρήσουν. Ο κύκλος της συγκεκριμένης επιτροπής, η οποία ανέλαβε το καλοκαίρι του 2023, κλείνει με το τέλος της τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου. Αναμένεται νεότερη ανακοίνωση από το Δ.Σ. του Σωματείου για τις διαδικασίες εξεύρεσης νέας επιτροπής ποδοσφαίρου».