Στην τελική ευθεία το Πανσόλειο πρωτάθλημα!

Με το αποψινό αναβληθέν λόγω καιρού παιχνίδι ανάμεσα στην Α.Ε. Τεμβριάς και την Α.Ε. Κανναβιών, ολοκληρώνεται η 20η αγωνιστική του πανσολείου πρωταθλήματος.

Ένα πρωτάθλημα αγροτικού ποδοσφαίρου που όταν άρχιζε, ακόμα και κάποιος που το παρακολουθεί, δεν περίμενε να υπάρχουν τόσες ανατροπές στις τελευταίες αγωνιστικές.

Παραμένει μόλις μία αγωνιστική για την ολοκλήρωσή του πρωταθλήματος και ο Τριπτόλεμος Ευρύχου, μετά από μία περιπέτεια και με αρκετή δόση τύχης, φαίνεται να καταφέρνει να κόψει και πάλι πρώτος το νήμα και να κάνει το back2back, αφού κέρδισε τον Π.Α.Ο. Κακοπετριάς και προσπέρασε ξανά την Πρόοδο Καλιανών που δεν κατάφερε να κερδίσει τον Άρη Σπηλιών-Κουρδάλων και να κρατηθεί στην κορυφή.

Ο Τριπτόλεμος με σχετική ανακοίνωση της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλεί τους χωριανούς και φίλους του συλλόγου να έρθουν να στηρίξουν την ομάδα αφού με ενδεχόμενη νίκη στον τελευταίο αγώνα ενάντια στην Α.Ε. Τεμβριάς θα επαναλάβει το περσινό, την κατάκτηση δηλαδή του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η τελευταία αγωνιστική και η βαθμολογία του πρωταθλήματος:

