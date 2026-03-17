Έχει τις ευθύνες του και είναι στο χέρι του

Στις 4 Φεβρουαρίου η ΑΕΛ πανηγύρισε μία σπουδαία πρόκριση επί της Ομόνοιας στο ΓΣΠ. Και ήταν μία περίοδος καλών αποτελεσμάτων, που είχαν την υπογραφή του Ούγκο Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος τεχνικός ένα μήνα μετά, έχει τις δικές του ευθύνες για την κατρακύλα της ΑΕΛ. Και είναι μπόλικη η μουρμούρα στα γαλαζοκίτρινα στέκια, που εστιάζονται σε επιλογές του στην ενδεκάδα, με παίκτες που είναι σε ντεφορμάρισμα.

Οι πέντε ήττες σε έξι παιχνίδια και μόλις μία νίκη και αυτή πάνω στην Ένωση, έχουν φέρει έντονο προβληματισμό. Και όσο χάνεις, είναι λογικό να χάνεται η πίστη και η αυτοπεποίθηση. Είναι όμως στο χέρι του Μαρτίνς, να αλλάξει ξανά την κατάσταση και να τη φέρει προς το μέρος του. Το βάρος πέφτει στους ημιτελικούς κυπέλλου (8 και 22 Απριλίου), παρόλο που με τα κάκιστα αποτελέσματα, δεν έχει ξεμπερδέψει με τα σενάρια υποβιβασμού. Και καλείται, αυτό το... σύννεφο να το διώξει με το καλημέρα των πλέι άουτ.