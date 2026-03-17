Πλήγμα στον Απόλλωνα ο Λαμ, τι έδειξαν οι εξετάσεις

Δεν απέφυγε τα χειρότερα ο Λαμ!

Ο ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από το ντέρμπι με την Ανόρθωση και πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν συνδεσμική κάκωση στο γόνατο.

Αναλυτικά: «O Lam υπέστη συνδεσμική κάκωση στο γόνατο (στον έσω πλάγιο σύνδεσμο).

Θα ακολουθήσει συντηρητική θεραπεία με πρόγραμμα αποκατάστασης.

Η βελτίωση της εικόνας του θα καθορίσει τον ακριβή χρόνο επιστροφής του σε αγωνιστικές δραστηριότητες».