ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Απογοητευμένος ο Νεϊμάρ που έμεινε ξανά εκτός των επιλογών του Αντσελότι

Έχει να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα από τον Οκτώβριο του 2023

Ο Νεϊμάρ δεν μπόρεσε να κρύψει την απογοήτευση του για το γεγονός πως έμεινε ξανά εκτός των επιλογών του Κάρλο Αντσελότι και από την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, αυτή τη φορά για τους φιλικούς αγώνες προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 κόντρα στη Γαλλία και την Κροατία, στις 27 και 31 Μαρτίου.

Ως εκ τούτου, ο «Νεϊ» δεν θα μπορέσει να «τσεκαριστεί» από τον Αντσελότι πριν από την ανακοίνωση της τελικής λίστας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, τον Μάιο. Ο Νεϊμάρ, κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Σελεσάο (79 γκολ, δύο περισσότερα από τον Πελέ), έχει να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα από τον Οκτώβριο του 2023, όταν σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο απέναντι στην Ουρουγουάη τον κράτησε για πολλούς μήνες εκτός γηπέδων.

Στα 34 του, προσπαθεί να επανέλθει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση με τη Σάντος, ενώ ο Αντσελότι δεν απέκλεισε εντελώς το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στο τέταρτο Μουντιάλ του «αν επανέλθει στο 100%». 

«Είμαι αναστατωμένος, λυπημένος που δεν με κάλεσαν. Αλλά η προσοχή μου παραμένει μέρα με τη μέρα, προπόνηση με την προπόνηση, παιχνίδι με το παιχνίδι. Θα πετύχουμε τον στόχο μας. Απομένει ακόμα μια τελευταία κλήση και το όνειρο συνεχίζεται. Αυτό είναι όλο, είμαστε μαζί σε αυτό», ανέφερε στο μήνυμά του ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τσέκαρε εισιτήριο για τους «8» η Σπόρτινγκ με επική ανατροπή επί της Μπόντο/Γκλιμτ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάτοικος Λίβερπουλ θα παραμείνει ο Άλισον για ακόμη μία σεζόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απογοητευμένος ο Νεϊμάρ που έμεινε ξανά εκτός των επιλογών του Αντσελότι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Σφύριξε» το τρένο και λείπει από μέσα!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Nα τους πιστέψουν...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Έχει τις ευθύνες του και είναι στο χέρι του

ΑΕΛ

|

Category image

Πλήγμα στον Απόλλωνα ο Λαμ, τι έδειξαν οι εξετάσεις

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τρίτη σερί νίκη για τη Χαποέλ Τελ Αβίβ

EUROLEAGUE

|

Category image

Τέλος με το φινάλε της σεζόν η Επιτροπή Ποδοσφαίρου της Ένωσης

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Η FIFA παρουσίασε το πρώτο τραγούδι του Μουντιάλ 2026

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Γιουβέντους έχει ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση του Γκρίνγουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επέστρεψε στις προπονήσεις της Λίβερπουλ μετά από τρεις μήνες ο Ίσακ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Υπάρχει ενδιαφέρον από κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης»

Ελλάδα

|

Category image

Η FIFA δεν θέλει να μεταφέρει τους αγώνες του Ιράν στο Μεξικό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

After Derby S01E12: Καραπατάκης is back - Χάνεται για την Ομόνοια;

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη