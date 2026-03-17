Απογοητευμένος ο Νεϊμάρ που έμεινε ξανά εκτός των επιλογών του Αντσελότι

Ο Νεϊμάρ δεν μπόρεσε να κρύψει την απογοήτευση του για το γεγονός πως έμεινε ξανά εκτός των επιλογών του Κάρλο Αντσελότι και από την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, αυτή τη φορά για τους φιλικούς αγώνες προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 κόντρα στη Γαλλία και την Κροατία, στις 27 και 31 Μαρτίου.

Ως εκ τούτου, ο «Νεϊ» δεν θα μπορέσει να «τσεκαριστεί» από τον Αντσελότι πριν από την ανακοίνωση της τελικής λίστας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, τον Μάιο. Ο Νεϊμάρ, κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Σελεσάο (79 γκολ, δύο περισσότερα από τον Πελέ), έχει να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα από τον Οκτώβριο του 2023, όταν σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο απέναντι στην Ουρουγουάη τον κράτησε για πολλούς μήνες εκτός γηπέδων.

Στα 34 του, προσπαθεί να επανέλθει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση με τη Σάντος, ενώ ο Αντσελότι δεν απέκλεισε εντελώς το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στο τέταρτο Μουντιάλ του «αν επανέλθει στο 100%».

«Είμαι αναστατωμένος, λυπημένος που δεν με κάλεσαν. Αλλά η προσοχή μου παραμένει μέρα με τη μέρα, προπόνηση με την προπόνηση, παιχνίδι με το παιχνίδι. Θα πετύχουμε τον στόχο μας. Απομένει ακόμα μια τελευταία κλήση και το όνειρο συνεχίζεται. Αυτό είναι όλο, είμαστε μαζί σε αυτό», ανέφερε στο μήνυμά του ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ.