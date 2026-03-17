Τσέκαρε εισιτήριο για τους «8» η Σπόρτινγκ με επική ανατροπή επί της Μπόντο/Γκλιμτ

Μία από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές των τελευταίων ετών πέτυχε η Σπόρτινγκ στο «Ζοσέ Αλβαλάδε», καλύπτοντας το 3-0 του πρώτου αγώνα απέναντι στην Μπόντο/Γκλιμτ. Με καταιγιστική εμφάνιση και σχεδόν 40 τελικές, οι Πορτογάλοι ισοπέδωσαν τους Νορβηγούς, έστειλαν το ματς στην παράταση και εκεί, με δύο ακόμα γκολ (5-0), «σφράγισαν» πανηγυρικά και απόλυτα δίκαια την πρόκρισή τους στα προημιτελικά του Champions League.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, οι Πορτογάλοι μπήκαν με ξεκάθαρη διάθεση να πιέσουν και να επιβάλλουν τον ρυθμό τους. Με την ώθηση του κόσμου, έκλεισαν τους Νορβηγούς στο μισό γήπεδο και δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, κυρίως με τους Τρινκάο και Σουάρεζ, χωρίς όμως να καταφέρουν να σκοράρουν στα πρώτα λεπτά.

Η λύση ήρθε στο 34', όταν ο Ινάσιο εκμεταλλεύτηκε εκτέλεση κόρνερ και με δυνατή κεφαλιά άνοιξε το σκορ, βάζοντας τη Σπόρτινγκ ξανά στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Το γκολ αυτό έδωσε ψυχολογία στους γηπεδούχους, αλλά παράλληλα «ξύπνησε» και την Μπόντο, που απάντησε άμεσα και έφτασε μια ανάσα από το γκολ, με τον Μπιόρτουφτ να σημαδεύει το δοκάρι με κεφαλιά.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα της Λισαβόνας ανέβασε ακόμη περισσότερο την έντασή της και συνέχισε να πιέζει ασφυκτικά. Στο 61', μετά από εξαιρετική κάθετη πάσα του Κατάμο και ωραίο παράλληλο γύρισμα του Σουάρεζ, ο Πέδρο Γκονσάλβες έκανε το 2-0 από κοντά, βάζοντας… φωτιά στο παιχνίδι.

Η πίεση έγινε ακόμη πιο έντονη, με τη Σπόρτινγκ να παίζει σχεδόν μόνιμα έξω από την περιοχή της Μπόντο. Τελικά, ένα από τα συνεχόμενα γεμίσματα έφερε το πέναλτι, όταν η μπάλα βρήκε στο χέρι του Μπιόρκαν μετά από σέντρα του Φρεσνέδα. Μετά από έλεγχο του VAR, ο διαιτητής υπέδειξε την παράβαση και ο Σουάρεζ εκτέλεσε εύστοχα για το 3-0, ισοφαρίζοντας το συνολικό σκορ.

Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση, με τη Σπόρτινγκ να έχει πλέον το απόλυτο μομέντουμ και την ψυχολογία στα ύψη. Οι Πορτογάλοι μπήκαν αποφασισμένοι να τελειώσουν τη δουλειά και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στην Μπόντο. Η πίεση συνεχίστηκε, το γήπεδο… έσπρωχνε και τελικά ήρθε η στιγμή της λύτρωσης. Ο Αραούχο βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 4-0, ενώ λίγο πριν το φινάλε ο Νελ πέτυχε το πέμπτο γκολ, ολοκληρώνοντας μια τεράστια, μυθική ανατροπή που έστειλε τη Σπόρτινγκ πανάξια στα προημιτελικά.