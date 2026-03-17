Νέα Σαλαμίνα: Ανακοίνωση για ανοικτή συγκέντρωση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Νέα Σαλαμίνα με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνει τους οπαδούς της για την επερχόμενη ανοικτή συγκέντρωση που θα πραγματοποιήσει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώστου προσκαλεί τα μέλη και όλους τους φίλους του Σωματείου σε Ανοιχτή Συγκέντρωση Ενημέρωσης και Διαλόγου η οποία θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026

Ώρα: 19:00

Golden Bay Hotel, Λάρνακα

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

• Ανάλυση του προϋπολογισμού για την αγωνιστική περίοδο 2025–2026

• Παρουσίαση του προτεινόμενου προϋπολογισμού για την περίοδο 2026–2027

• Ενημέρωση για την διαδικασία εξεύρεσης επενδυτή και τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα

• Παρουσίαση της πρότασης οικονομικού πλάνου, με στόχο τη δημιουργία σταθερού οικονομικού πυλώνα ετήσιας στήριξης

• Συζήτηση – Ερωτήσεις – ΤοποθετήσειςΤο Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη και τον κόσμο της Νέας Σαλαμίνας να δώσουν το παρών τους, συμβάλλοντας με την παρουσία και τις απόψεις τους στη συλλογική προσπάθεια ενίσχυσης και προοπτικής του Σωματείου μας.Εκ του Διοικητικού ΣυμβουλίουΣωματείου Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώστου

 

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για Μπέτις

