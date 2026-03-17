Νέα Σαλαμίνα: Ανακοίνωση για ανοικτή συγκέντρωση

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώστου προσκαλεί τα μέλη και όλους τους φίλους του Σωματείου σε Ανοιχτή Συγκέντρωση Ενημέρωσης και Διαλόγου η οποία θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026

Ώρα: 19:00

Golden Bay Hotel, Λάρνακα

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

• Ανάλυση του προϋπολογισμού για την αγωνιστική περίοδο 2025–2026

• Παρουσίαση του προτεινόμενου προϋπολογισμού για την περίοδο 2026–2027

• Ενημέρωση για την διαδικασία εξεύρεσης επενδυτή και τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα

• Παρουσίαση της πρότασης οικονομικού πλάνου, με στόχο τη δημιουργία σταθερού οικονομικού πυλώνα ετήσιας στήριξης

• Συζήτηση – Ερωτήσεις – ΤοποθετήσειςΤο Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη και τον κόσμο της Νέας Σαλαμίνας να δώσουν το παρών τους, συμβάλλοντας με την παρουσία και τις απόψεις τους στη συλλογική προσπάθεια ενίσχυσης και προοπτικής του Σωματείου μας.Εκ του Διοικητικού ΣυμβουλίουΣωματείου Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώστου