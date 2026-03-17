Κάτοικος Λίβερπουλ θα παραμείνει ο Άλισον για ακόμη μία σεζόν

Ο Άλισον δεν το κουνάει από το Λίβερπουλ και ο Βραζιλιάνος κίπερ θα φοράει τα «κόκκινα» για ακόμη μία σεζόν.

Το συμβόλαιο του 33χρονου τερματοφύλακα έληγε το ερχόμενο καλοκαίρι, ωστόσο υπήρχε η δυνατότητα από τη Λίβερπουλ να το επεκτείνει για ακόμη μία σεζόν.

Ο Άρνε Σλοτ έδωσε το πράσινο φως και ο Άλισον θα παραμείνει κάτοικος Λίβερπουλ και για τη σεζόν 2026/27.

Φέτος έχει καταγράψει 33 συμμετοχές, 12 εκ των οποίων διατήρησε ανέπαφη την εστία του.

Αυτά τα νέα ωστόσο μόνο χαρμόσυνα δεν θα τα χαρακτήριζε ο Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι, με τον Γεωργιανό να περιμένει στον πάγκο της ομάδας καρτερικά τις ευκαιρίες του, οι οποίες αναμένεται να είναι περιορισμένες μετά την επέκταση του Άλισον.