Κάτοικος Λίβερπουλ θα παραμείνει ο Άλισον για ακόμη μία σεζόν
Θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί για ακόμη μία σεζόν
Ο Άλισον δεν το κουνάει από το Λίβερπουλ και ο Βραζιλιάνος κίπερ θα φοράει τα «κόκκινα» για ακόμη μία σεζόν.
Το συμβόλαιο του 33χρονου τερματοφύλακα έληγε το ερχόμενο καλοκαίρι, ωστόσο υπήρχε η δυνατότητα από τη Λίβερπουλ να το επεκτείνει για ακόμη μία σεζόν.
Ο Άρνε Σλοτ έδωσε το πράσινο φως και ο Άλισον θα παραμείνει κάτοικος Λίβερπουλ και για τη σεζόν 2026/27.
Φέτος έχει καταγράψει 33 συμμετοχές, 12 εκ των οποίων διατήρησε ανέπαφη την εστία του.
Αυτά τα νέα ωστόσο μόνο χαρμόσυνα δεν θα τα χαρακτήριζε ο Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι, με τον Γεωργιανό να περιμένει στον πάγκο της ομάδας καρτερικά τις ευκαιρίες του, οι οποίες αναμένεται να είναι περιορισμένες μετά την επέκταση του Άλισον.