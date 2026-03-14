Απίθανη επιστροφή για την Ομόνοια 29Μ στο ντέρμπι ανόδου με δύο γκολ στις καθυστερήσεις!

Τον πιο σημαντικό της βαθμό με τον πιο απίθανο τρόπο πήρε η Ομόνοια 29ης Μαϊου στο μεγάλο ντέρμπι ανόδου της 9ης αγωνιστικής του α΄ γκρουπ της Β' Κατηγορίας!

Στον αγώνα που έγινε στην Περιστερώνα οι πράσινοι έχαναν με 2-0 από την Καρμιώτισσα μέχρι το 94ο λεπτό, όμως κατάφεραν να ισοφαρίσουν με γκολ στο 90+6' και να πάρουν έναν χρυσό βαθμό, που τους κρατά στο +4 από τους Πολεμιδιώτες και την τρίτη θέση (όπου βρίσκεται και η ΠΑΕΕΚ).

Το εντυπωσιακό είναι ότι το ντέρμπι ήταν στο 0-0 μέχρι το 82ο λεπτό, με τον Πιτσολή να ανοίγει το σκορ στο 82' και τον Κύπρου να διαμορφώνει στο 90' το 2-0 για τους φιλοξενούμενους, δείχνοντας να κλειδώνει ένα μεγάλο τρίποντο για την Καρμιώτισσα! Ωστόσο, η Ομόνοια 29Μ δεν τα παράτησε και αφότου μείωσε με τον Τσουκαλά στο 90+4΄ βρήκε και την ισοφάριση με τον Αγγελή (90+6΄).

H 9η αγωνιστική του α΄ γκρουπ:

Παρασκευή 13/3

Δόξα - ΑΣΙΛ 1-0

ΠΑΕΕΚ - Νέα Σαλαμίνα 0-0

Σάββατο 14/3

Αγία Νάπα - ΜΕΑΠ 0-2

Ομόνοια 29Μ - Καρμιώτισσα 2-2

Βαθμολογία α΄ γκρουπ:

1. Νέα Σαλαμίνα 66

2. Ομόνοια 29Μ 44

3. Καρμιώτισσα 40

----------------------------

4. ΠΑΕΕΚ 40

5. Δόξα 38

6. Αγία Νάπα 34

7. ΜΕΑΠ 28

8. ΑΣΙΛ 27