Απίθανη επιστροφή για την Ομόνοια 29Μ στο ντέρμπι ανόδου με δύο γκολ στις καθυστερήσεις!

Απίθανη επιστροφή για την Ομόνοια 29Μ στο ντέρμπι ανόδου με δύο γκολ στις καθυστερήσεις!

Τον πιο σημαντικό της βαθμό με τον πιο απίθανο τρόπο πήρε η Ομόνοια 29ης Μαϊου στο μεγάλο ντέρμπι ανόδου της 9ης αγωνιστικής του α΄ γκρουπ της Β' Κατηγορίας!

Στον αγώνα που έγινε στην Περιστερώνα οι πράσινοι έχαναν με 2-0 από την Καρμιώτισσα μέχρι το 94ο λεπτό, όμως κατάφεραν να ισοφαρίσουν με γκολ στο 90+6' και να πάρουν έναν χρυσό βαθμό, που τους κρατά στο +4 από τους Πολεμιδιώτες και την τρίτη θέση (όπου βρίσκεται και η ΠΑΕΕΚ).

Το εντυπωσιακό είναι ότι το ντέρμπι ήταν στο 0-0 μέχρι το 82ο λεπτό, με τον Πιτσολή να ανοίγει το σκορ στο 82' και τον Κύπρου να διαμορφώνει στο 90' το 2-0 για τους φιλοξενούμενους, δείχνοντας να κλειδώνει ένα μεγάλο τρίποντο για την Καρμιώτισσα! Ωστόσο, η Ομόνοια 29Μ δεν τα παράτησε και αφότου μείωσε με τον Τσουκαλά στο 90+4΄ βρήκε και την ισοφάριση με τον Αγγελή (90+6΄).

H 9η αγωνιστική του α΄ γκρουπ:

Παρασκευή 13/3

Δόξα - ΑΣΙΛ 1-0

ΠΑΕΕΚ - Νέα Σαλαμίνα 0-0

Σάββατο 14/3

Αγία Νάπα - ΜΕΑΠ 0-2

Ομόνοια 29Μ - Καρμιώτισσα 2-2

Βαθμολογία α΄ γκρουπ:

1. Νέα Σαλαμίνα 66

2. Ομόνοια 29Μ 44

3. Καρμιώτισσα 40

----------------------------

4. ΠΑΕΕΚ 40

5. Δόξα 38

6. Αγία Νάπα 34

7. ΜΕΑΠ 28

8. ΑΣΙΛ 27

