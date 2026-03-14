Χάνει το τρένο της ανόδου η Αγία Νάπα, προς Γ' Κατηγορία η ΑΕΖ
Εντός έδρας ήττα «μαχαιριά» δέχθηκε για την 9η αγωνιστική του α΄ γκρουπ της Β' Κατηγορίας η Αγία Νάπα, χάνοντας με 2-0 από τη (μέχρι σήμερα) ουραγό του ομίλου ΜΕΑΠ.
Η Αγία Νάπα έχασε έτσι την ευκαιρία να μειώσει στο -3 από την τρίτη ΠΑΕΕΚ (εν αναμονή του αγώνα Ομόνοια 29Μ-Καρμιώτισσα που ίσως ανεβάσει τους Πολεμιδιώτες τρίτους) και με το -6 (τουλάχιστον) να παραμένει πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε, οι πιθανότητές της για άνοδο στην Α' Κατηγορία έχουν μειωθεί δραματικά.
Για τον β΄ όμιλο, καταδικαστική ήττα δέχθηκε η ΑΕΖ που μετά το 3-0 από τον Χαλκάνορα και σε συνδυασμό με τη νίκη της ΑΠΕΑ επί του Διγενή Μόρφου (1-0), είδε τη διαφορά της από τις θέσεις σωτηρίας να αυξάνεται στους δέκα βαθμούς και ετοιμάζεται για τη Γ' Κατηγορία. Διατηρεί τις λίγες πιθανότητες που έχει για παραμονή ο Εθνικός Λατσιών, που επικράτησε με 2-0 του Σπάρτακου και διατηρήθηκε στο -6 από την ΑΠΕΑ.
H 9η αγωνιστική του α΄ γκρουπ:
Παρασκευή 13/3
Δόξα - ΑΣΙΛ 1-0
ΠΑΕΕΚ - Νέα Σαλαμίνα 0-0
Σάββατο 14/3
Αγία Νάπα - ΜΕΑΠ 0-2
Ομόνοια 29Μ - Καρμιώτισσα (17:00)
Βαθμολογία α΄ γκρουπ:
1. Νέα Σαλαμίνα 66
2. Ομόνοια 29Μ 43 (-1 αγώνα)
3. ΠΑΕΕΚ 40
----------------------------
4. Καρμιώτισσα 39 (-1 αγώνα)
5. Δόξα 38
6. Αγία Νάπα 34
7. ΜΕΑΠ 28
8. ΑΣΙΛ 27
Η 9η αγωνιστική του β΄ γκρουπ:
Σάββατο 14/3
Ηρακλής Γερολάκκου - Αχυρώνας-Ονήσιλος 3-2
Σπάρτακος - Εθνικός Λατσιών 0-2
Χαλκάνορας - ΑΕΖ 3-0
ΑΠΕΑ - Διγενής Μόρφου 1-0
Η βαθμολογία του β΄ γκρουπ:
1. Διγενής Μόρφου 34
2. Χαλκάνορας 34
3. Ηρακλής Γερολάκκου 32
4. Σπάρτακος 30
5. ΑΠΕΑ 29
----------------------------
6. Εθνικός Λατσιών 23
7. ΑΕΖ 19
8. Αχυρώνας Ονήσιλος 7