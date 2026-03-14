Χάνει το τρένο της ανόδου η Αγία Νάπα, προς Γ' Κατηγορία η ΑΕΖ

Εντός έδρας ήττα «μαχαιριά» δέχθηκε για την 9η αγωνιστική του α΄ γκρουπ της Β' Κατηγορίας η Αγία Νάπα, χάνοντας με 2-0 από τη (μέχρι σήμερα) ουραγό του ομίλου ΜΕΑΠ.

Η Αγία Νάπα έχασε έτσι την ευκαιρία να μειώσει στο -3 από την τρίτη ΠΑΕΕΚ (εν αναμονή του αγώνα Ομόνοια 29Μ-Καρμιώτισσα που ίσως ανεβάσει τους Πολεμιδιώτες τρίτους) και με το -6 (τουλάχιστον) να παραμένει πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε, οι πιθανότητές της για άνοδο στην Α' Κατηγορία έχουν μειωθεί δραματικά.

Για τον β΄ όμιλο, καταδικαστική ήττα δέχθηκε η ΑΕΖ που μετά το 3-0 από τον Χαλκάνορα και σε συνδυασμό με τη νίκη της ΑΠΕΑ επί του Διγενή Μόρφου (1-0), είδε τη διαφορά της από τις θέσεις σωτηρίας να αυξάνεται στους δέκα βαθμούς και ετοιμάζεται για τη Γ' Κατηγορία. Διατηρεί τις λίγες πιθανότητες που έχει για παραμονή ο Εθνικός Λατσιών, που επικράτησε με 2-0 του Σπάρτακου και διατηρήθηκε στο -6 από την ΑΠΕΑ.

H 9η αγωνιστική του α΄ γκρουπ:

Παρασκευή 13/3

Δόξα - ΑΣΙΛ 1-0

ΠΑΕΕΚ - Νέα Σαλαμίνα 0-0

Σάββατο 14/3

Αγία Νάπα - ΜΕΑΠ 0-2

Ομόνοια 29Μ - Καρμιώτισσα (17:00)

Βαθμολογία α΄ γκρουπ:

1. Νέα Σαλαμίνα 66

2. Ομόνοια 29Μ 43 (-1 αγώνα)

3. ΠΑΕΕΚ 40

----------------------------

4. Καρμιώτισσα 39 (-1 αγώνα)

5. Δόξα 38

6. Αγία Νάπα 34

7. ΜΕΑΠ 28

8. ΑΣΙΛ 27

Η 9η αγωνιστική του β΄ γκρουπ:

Σάββατο 14/3

Ηρακλής Γερολάκκου - Αχυρώνας-Ονήσιλος 3-2

Σπάρτακος - Εθνικός Λατσιών 0-2

Χαλκάνορας - ΑΕΖ 3-0

ΑΠΕΑ - Διγενής Μόρφου 1-0

Η βαθμολογία του β΄ γκρουπ:

1. Διγενής Μόρφου 34

2. Χαλκάνορας 34

3. Ηρακλής Γερολάκκου 32

4. Σπάρτακος 30

5. ΑΠΕΑ 29

----------------------------

6. Εθνικός Λατσιών 23

7. ΑΕΖ 19

8. Αχυρώνας Ονήσιλος 7