Επέστρεψε στις προπονήσεις της Λίβερπουλ μετά από τρεις μήνες ο Ίσακ

Ευχάριστα νέα στο «στρατόπεδο» της Λίβερπουλ αναφορικά με την κατάσταση του Αλεξάντερ Ίσακ.

Ο 26χρονος Σουηδός στράικερ εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης στο προπονητικό κέντρο των «reds», συμμετέχοντας σε ασκήσεις της ομάδας και βγάζοντας ένα μέρος της προπόνησης!

Θυμίζουμε πως ο πρώην φορ της Νιούκαστλ, για τον οποίο η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ δαπάνησε το ποσό των 145 εκατομμυρίων ευρώ το περασμένο Σεπτέμβριο για να τον κάνει δικό της, βρίσκεται εκτός δράσης από τα τέλη Δεκεμβρίου, όταν τραυματίστηκε σοβαρά στο εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος με αντίπαλο την Τότεναμ.

Με τη φανέλα των «κόκκινων» πρόλαβε να καταγράψει 16 συμμετοχές με 3 γκολ και μία ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, με τα βρετανικά Μέσα να εκτιμούν πως μπορεί να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις στα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου.