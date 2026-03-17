«Σφύριξε» το τρένο και λείπει από μέσα!

Δεν είναι τραγικός. Είναι όμως επιπόλαιος, τόσο επιθετικά, όσο και αμυντικά και αυτό αφαιρεί τη δυνατότητα στον Άρη, να διεκδικήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η ήττα από τον ΑΠΟΕΛ μέσα στην έδρα του, ήταν... μαχαιριά, αφού τον κρατά πολύ πίσω από αυτό τον στόχο και μπαίνει σε μία διαδικασία παιχνιδιών, που απαιτούνται μεγάλες υπερβάσεις. Κάτι που ο φετινός Άρης, αδυνατεί να κάνει. Δεν έχει δηλαδή παιχνίδια εύκολα, για να ψαλιδίσει διαφορές. Ακόμη και άνθρωποι του Άρη γνωρίζουν, πως το τρένο έχει «σφυρίξει» και η Λεμεσιανή ομάδα, λείπει από μέσα. Σίγουρα, δεν τελείωσε κάτι, όμως ρεαλιστικά απαιτείται ένα μεγάλο θαύμα.

Μπαίνει στα πλέι οφ, έχοντας να αντιμετωπίσει την πιο δύσκολη ομάδα σύμφωνα με τη βαθμολογία, αφού θα υποδεχθεί την πρωτοπόρο Ομόνοια. Και με νέα ήττα, ίσως η χρονιά να ολοκληρωθεί πρόωρα.