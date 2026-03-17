Τρίτη σερί νίκη για τη Χαποέλ Τελ Αβίβ

Την τρίτη διαδοχική νίκη της στη Euroleague και 19η στο σύνολο, με την οποία παραμένει στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας και εντός της απευθείας πρόκρισης στα πλέι οφ, πανηγύρισε στη Σόφια η Χαποέλ Τελ Αβίβ.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε με 93-82 της Παρί, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους Γάλλους στην 20η ήττα τους (16η θέση).

Η άμυνα του δευτέρου ημιχρόνου, σε συνδυασμό με τον... βομβαρδισμό από τα 6,75 (11/28 τρίποντα), επέτρεψαν στη Χαποέλ όχι μόνο να επιστρέψει από το -9 που βρέθηκε στο 13΄ (26-35), αλλά να ελέγξει το ματς στο δεύτερο μέρος και να φτάσει άνετα στη νίκη, που της επιτρέπει να κοιτάζει ακόμη και τετράδα.

Κορυφαίος των νικητών ο Αντόνιο Μπλέικνι με 24 πόντους και 6/10 τρίποντα, ενώ στους 18 σταμάτησε ο Ελάιτζα Μπράιαντ. Από την Παρί πάλεψε ο Ναντίρ Χιφί με 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-30, 52-53, 75-69, 93-82