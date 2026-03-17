Η FIFA παρουσίασε το πρώτο τραγούδι του Μουντιάλ 2026

Συνδυάζει διαφορετικά μουσικά είδη και κουλτούρες από τις διοργανώτριες χώρες.

Η FIFA έκανε γνωστό το πρώτο τραγούδι από το επίσημο άλμπουμ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, δίνοντας το στίγμα της διοργάνωσης που αναμένεται να έχει έντονο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα.

Το κομμάτι με τίτλο «Lighter» αποτελεί συνεργασία του Αμερικανού καλλιτέχνη Jelly Roll με τον Μεξικανό τραγουδιστή Carin Leon και πρόκειται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 20 Μαρτίου, με τη FIFA να προαναγγέλλει την κυκλοφορία του μέσω teaser στα social media.

Το τραγούδι συνδυάζει στοιχεία από country, rock και hip-hop, μαζί με παραδοσιακές μεξικανικές επιρροές, επιχειρώντας να αποτυπώσει τη σύνδεση των τριών χωρών που θα φιλοξενήσουν το τουρνουά: Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό.

Το «Lighter» θα αποτελέσει την αρχή για το πλήρες μουσικό άλμπουμ της διοργάνωσης, στο οποίο αναμένεται να συμμετέχουν καλλιτέχνες από όλη την αμερικανική ήπειρο και όχι μόνο.

Υπενθυμίζεται πως το Μουντιάλ του 2026 θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου και θα είναι το πρώτο στην ιστορία με 48 ομάδες, φιλοξενούμενο σε 16 πόλεις των τριών χωρών.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

