Έστησε πάρτι με… καλεσμένη τη Φενέρ ο Ολυμπιακός και τον Φουρνιέ σε τρελά κέφια

Μέγας και ιστορικός Εβάν Φουρνιέ οδήγησε τον Ολυμπιακό σε τεράστια νίκη επί της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε!

Με τον Γάλλο σούπερ σταρ να πραγματοποιεί την κορυφαία του εμφάνιση σε επίπεδο Ευρωλίγκας με 36 πόντους και ισάριθμες μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (!), οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν... σμπαράλια τη Φενέρ και με το εντυπωσιακό 104-87 πήραν το μεγάλο ντέρμπι κορυφής της Ευρωλίγκας!

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κυριάρχησε σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, διατηρώντας το πάνω χέρι στο σκορ σε όλο σχεδόν το διάστημα του αγώνα, καθαρίζοντας το ροζ φύλλο στο τέλος με τη μυθική εμφάνιση του Φουρνιέ!

Ο πρώην ΝΒΑερ τελείωσε το ματς με 36 πόντους (9/11δ., 5/9τρ., 3/5β.) και 3 ασίστ, με τους Βεζένκοφ (24π., 27PIR), Μιλουτίνοφ (6π., 7ρ.) και Γουόκαπ (7π., 11ασ.) να ακολουθούν σε απόδοση για την 21η νίκη του Ολυμπιακού στη φετινή σεζόν. Μια νίκη με την οποία οι Πειραιώτες κάνουν καθοριστικό βήμα για την 4άδα και το πλεονέκτημα έδρας!

Για τους Τούρκους που παρέμειναν μεν πρώτοι αλλά έπεσαν στο 21-9 ξεχώρισε ο Χόρτον-Τάκερ με 30 πόντους και 6 ριμπαόυντ.

Τα δεκάλεπτα: 23-29, 48-46, 74-67, 104-87.