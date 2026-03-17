ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έστησε πάρτι με… καλεσμένη τη Φενέρ ο Ολυμπιακός και τον Φουρνιέ σε τρελά κέφια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έστησε πάρτι με… καλεσμένη τη Φενέρ ο Ολυμπιακός και τον Φουρνιέ σε τρελά κέφια

Στην πόρτα της τετράδας η ομάδα του Πειραιά

Μέγας και ιστορικός Εβάν Φουρνιέ οδήγησε τον Ολυμπιακό σε τεράστια νίκη επί της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε!

Με τον Γάλλο σούπερ σταρ να πραγματοποιεί την κορυφαία του εμφάνιση σε επίπεδο Ευρωλίγκας με 36 πόντους και ισάριθμες μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (!), οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν... σμπαράλια τη Φενέρ και με το εντυπωσιακό 104-87 πήραν το μεγάλο ντέρμπι κορυφής της Ευρωλίγκας!

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κυριάρχησε σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, διατηρώντας το πάνω χέρι στο σκορ σε όλο σχεδόν το διάστημα του αγώνα, καθαρίζοντας το ροζ φύλλο στο τέλος με τη μυθική εμφάνιση του Φουρνιέ!

Ο πρώην ΝΒΑερ τελείωσε το ματς με 36 πόντους (9/11δ., 5/9τρ., 3/5β.) και 3 ασίστ, με τους Βεζένκοφ (24π., 27PIR), Μιλουτίνοφ (6π., 7ρ.) και Γουόκαπ (7π., 11ασ.) να ακολουθούν σε απόδοση για την 21η νίκη του Ολυμπιακού στη φετινή σεζόν. Μια νίκη με την οποία οι Πειραιώτες κάνουν καθοριστικό βήμα για την 4άδα και το πλεονέκτημα έδρας!

Για τους Τούρκους που παρέμειναν μεν πρώτοι αλλά έπεσαν στο 21-9 ξεχώρισε ο Χόρτον-Τάκερ με 30 πόντους και 6 ριμπαόυντ.

Τα δεκάλεπτα: 23-29, 48-46, 74-67, 104-87.

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έστησε πάρτι με… καλεσμένη τη Φενέρ ο Ολυμπιακός και τον Φουρνιέ σε τρελά κέφια

EUROLEAGUE

|

Category image

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΑΕΛ

|

Category image

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

EUROLEAGUE

|

Category image

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη