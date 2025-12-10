Διαιτητές αγώνα Νέα Σαλαμίνα - Καρμιώτισσα (12/12)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές του αγώνα Νέα Σαλαμίνα - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 19:00 στο Στάδιο Αμμόχωστος - Επιστροφή.
Διαιτητής: Σίμος Κουσιάππας
Βοηθοί διαιτητές: Διογένης Λουκά, Δημήτρης Δημήτρη
Τέταρτος διαιτητής: Διομήδης Κυπριανού
Παρατηρητής διαιτησίας: Μιχάλης Ιωάννου
Ο αγώνας αφορά την 12η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας και θα μεταδοθεί απευθείας από τη Cytavision.