Και ιταλική ομάδα στο παιχνίδι για τον Κώστα Αντετοκούνμπο

Την περίπτωση του Κώστα Αντετοκούνμπο παρακολουθούν αρκετές ομάδες, καθώς ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κλείσει τον Ταϊρίκ Τζόουνς για να δυναμώσει την φροντ λάιν του.

Ο Έλληνας σέντερ παίζει ελάχιστα σε EuroLeague (1.3 πόντοι, 1 ριμπάουντ ανά 5:24 σε τρεις αγώνες) και Stoiximan GBL (2.4 πόντοι, 2.1 ριμπάουντ ανά 9.5 λεπτά σε εννέα αγώνες), ο Άρης παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά ενδιαφέρον, σύμφωνα με τις πληροφορίες του SPORT24, έχει δείξει και η Τριέστε.

Η ιταλική ομάδα βρίσκεται στην 7η θέση του ιταλικού πρωταθλήματος με ρεκόρ 6-7, με τον Αντετοκούνμπο να αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται σε μία φάση στην καριέρα του στην οποία πρέπει να βρει σημαντικό ρόλο και χρόνο συμμετοχής στον επόμενο σταθμό του.

