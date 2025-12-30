ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σοβαρό πλήγμα για την Άρσεναλ: Νοκ άουτ για το μεγάλο ματς με την Άστον Βίλα ο Ράις!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σοβαρό πλήγμα για την Άρσεναλ: Νοκ άουτ για το μεγάλο ματς με την Άστον Βίλα ο Ράις!

Με μια τεράστια απουσία θα δώσει το πολύ μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην Άστον Βίλα η Άρσεναλ στο Emirates για τη 19η αγωνιστική της Premier League!

Λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση έγινε γνωστό ότι ο Ντέκλαν Ράις αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και βγήκε νοκ άουτ για το ματς με τους «χωριάτες». Συγκεκριμένα, ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στον αγώνα με την Μπράιτον το περασμένο Σάββατο, αλλά αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι κάτι που ίσως... πληρώνει τώρα.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι δεν έχει κάτι σοβαρό και ο Μικέλ Αρτέτα θα έχει στη διάθεσή του τον Άγγλο μέσο στα επόμενα ματς, με τον Ισπανό τεχνικό να προτιμάει στην αποψινή κρίσιμη μάχη να μην ρισκάρει με τη συμμετοχή του.

Τις δύο ομάδες χωρίζουν μόλις τρεις βαθμοί, αφού οι «κανονιέρηδες» είναι στην κορυφή με 42 βαθμούς και η Άστον Βίλα στην 3η θέση με 39 βαθμούς. Ενδιάμεσά τους με 40 βαθμούς η Μάντσεστερ Σίτι.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επίσημα στην ΑΕΚ μέχρι το 2030 ο Γκεοργκίεφ

Ελλάδα

|

Category image

Ο Παρούτης αποχαιρετά την «Ανόρθωση του»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Το μηδενικό προκάλεσε... τάσεις φυγής και η πόρτα είναι ανοιχτή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Σοβαρό πλήγμα για την Άρσεναλ: Νοκ άουτ για το μεγάλο ματς με την Άστον Βίλα ο Ράις!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόκριση με 3/3 για Νιγηρία με Ουζόχο βασικό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αυξάνονται τα προβλήματα στον ΠΑΟΚ ενόψει συνέχειας

Ελλάδα

|

Category image

Καίει το οικονομικό...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Θρυλική μορφή της Ρεάλ αποθεώνει Μέσι: «Είδα Πελέ και Μαραντόνα, όμως αυτός είναι ο σπουδαιότερος»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρελθόν ο Γιανσάν από την Ομόνοια Αραδίππου

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Αυτές είναι οι 10 διαιτητικές αποφάσεις που ο Ολυμπιακός πήρε στο τραπέζι της ΕΕΠ

Ελλάδα

|

Category image

Έκλεισε Σιμονόφσκι η Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Ανακοίνωσε sold out για το «Alphamega» η Πάφος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Σεμένιο στη Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η μελέτη και το πλάνο του Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Ζαφείρης μετρά αντίστροφα για το ντεμπούτο με ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη