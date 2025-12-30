Σοβαρό πλήγμα για την Άρσεναλ: Νοκ άουτ για το μεγάλο ματς με την Άστον Βίλα ο Ράις!

Με μια τεράστια απουσία θα δώσει το πολύ μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην Άστον Βίλα η Άρσεναλ στο Emirates για τη 19η αγωνιστική της Premier League!

Λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση έγινε γνωστό ότι ο Ντέκλαν Ράις αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και βγήκε νοκ άουτ για το ματς με τους «χωριάτες». Συγκεκριμένα, ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στον αγώνα με την Μπράιτον το περασμένο Σάββατο, αλλά αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι κάτι που ίσως... πληρώνει τώρα.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι δεν έχει κάτι σοβαρό και ο Μικέλ Αρτέτα θα έχει στη διάθεσή του τον Άγγλο μέσο στα επόμενα ματς, με τον Ισπανό τεχνικό να προτιμάει στην αποψινή κρίσιμη μάχη να μην ρισκάρει με τη συμμετοχή του.

Τις δύο ομάδες χωρίζουν μόλις τρεις βαθμοί, αφού οι «κανονιέρηδες» είναι στην κορυφή με 42 βαθμούς και η Άστον Βίλα στην 3η θέση με 39 βαθμούς. Ενδιάμεσά τους με 40 βαθμούς η Μάντσεστερ Σίτι.

