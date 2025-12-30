ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θρυλική μορφή της Ρεάλ αποθεώνει Μέσι: «Είδα Πελέ και Μαραντόνα, όμως αυτός είναι ο σπουδαιότερος»

Τι κι αν ο Βιθέντε Ντελ Μπόσκε αποτελεί θρύλο για την ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης, ο σπουδαίος Ισπανός προπονητής αποθέωσε τον κορυφαίο παίκτη που έπαιξε ποτέ στη μισητή αντίπαλο Μπαρτσελόνα, Λιονέλ Μέσι.

Ο 75χρονος που μεταξύ άλλων κατέκτησε δύο Champions League με τη «βασίλισσα», Μουντιάλ και Euro με την εθνική Ισπανίας ανέφερε πως είδε τόσο τον Πελέ όσο και τον Μαραντόνα να παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά ο σπουδαιότερος όλων είναι ο 38χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής.

Παράλληλα, μίλησε για την επιθυμία του να έπαιζε με τη «φούρια ρόχα» ο Μέσι, τονίζοντας όμως πως κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο εξαιτίας της τεράστιας αγάπης του για την Αργεντινή.

«Ήθελα ο Μέσι να παίξει για την εθνική Ισπανίας, αλλά με την αγάπη του για την Αργεντινή, ήταν αδύνατο. Δεν θέλω να ενοχλήσω κανέναν, όμως, είναι ο σπουδαιότερος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Είδα τον Πελέ και τον Μαραντόνα να παίζουν και ο Μέσι είναι ο καλύτερος όλων».

Διαβαστε ακομη