Αυξάνονται τα προβλήματα στον ΠΑΟΚ ενόψει συνέχειας

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του με αρκετά εμπόδια, καθώς τα αγωνιστικά προβλήματα όχι μόνο δεν μειώνονται, αλλά προστίθενται συνεχώς νέα πρόσωπα στο απουσιολόγιο.

Στην προπόνηση της Τρίτης (30/12) στη Νέα Μεσημβρία, εκτός κανονικού προγράμματος έμειναν οι Γιακουμάκης, Πέλκας, Μιχαηλίδης, Σάστρε και Λόβρεν, οι οποίοι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Παβλένκα συνέχισε με θεραπεία.

Παράλληλα, προέκυψαν και νέες απουσίες, με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ να ταλαιπωρείται από ισχιαλγία και να μένει επίσης εκτός.

Σαν να μην έφταναν αυτά, ο Ιβανούσετς δεν έδωσε το «παρών» λόγω ίωσης, ενώ ο Βολιάκο ταλαιπωρείται από φλεγμονή στο δάχτυλο του ποδιού, που δεν του επιτρέπει να προπονηθεί.

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλάμβανε παιχνίδια κατοχής, δουλειά σε δύο γκρουπ πάνω στην τακτική και τελειώματα φάσεων, ενώ στο φινάλε διεξήχθη και οικογενειακό δίτερμα για όσους ήταν διαθέσιμοι.

