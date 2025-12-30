ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρόκριση με 3/3 για Νιγηρία με Ουζόχο βασικό

Με το απόλυτο των νικών πέρασε η Νιγηρία στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και με τον Φράνσις Ουζόχο να αγωνίζεται για πρώτη φορά στη διοργάνωση κάτω από τα δοκάρια των «σούπερ αετών».

Η εθνική ομάδα του τερματοφύλακα της Ομόνοιας, που είχε ήδη καπαρωμένη την πρόκριση και την πρωτιά του ομίλου, επικράτησε με 3-1 της Ουγκάντας κάνοντας το 3/3 στον όμιλο. 

Στην επόμενη φάση η Νιγηρία θα αντιμετωπίσει μια από τις ομάδες που θα πάρουν την τρίτη θέση του 1ου, 2ου και 6ου ομίλου, σε αγώνα που θα γίνει τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου.

Σημειώνεται πως ο Ουζόχο δέχθηκε το γκολ στη μοναδική τελική προσπάθεια των αντιπάλων του εντός στόχου, αν και είχε δύσκολο έργο δεδομένου ότι επρόκειτο για τετ-α-τετ.

Διαβαστε ακομη